Los días más fashionistas de la capital empiezan mañana con la edición primavera verano 19/20 del LIFWeek. Si eres una de las que asistirá a los desfiles de este miércoles y jueves, y aún no has configurado el look que llevarás, sigue las recomendaciones que las asesoras de imagen Marita Gerloni y Maria Fernanda Guembes tienen para ti.

En primer lugar, ambas coinciden en que es muy importante tener en cuenta la esencia de tu estilo, el lugar donde se llevará a cabo el evento y la hora del desfile. En esta oportunidad, el LIFWeek se llevará a cabo en el Country Club Lima Hotel, por lo que se trata de un escenario como mucho glamour, historia y sofisticación. Además, los desfiles serán por la noche, a excepción de la puesta en escena del diseñador Edward Venero, que tendrá lugar en la tarde del miércoles.

Otro factor a tener en cuenta son las tendencias que rigen la temporada -según las pasarelas del mundo y el streetstyle- para armar looks que vayan acorde a las referencias que presenten los diseñadores y a la época.

Mafer Guembes, asesora de imagen y diseñadora de moda, rescata que es posible lucir elegante y a la moda con prendas básicas y al alcance de nuestro armario. Sus recomendaciones son las siguientes:

- El clásico ‘total black’

“Empieza con algo básico. Desde un pantalón y una blusa hasta un vestido o una falda. El truco está en llevar un total look combinado por texturas del mismo color y eligiendo los accesorios correctos. Por ejemplo, combina un pantalón de cuerina hasta la cintura con una blusa de gasa y suma una correa para armar la silueta. Completa el look con una cartera de textura o color y accesorios para generar contraste.”

- Texturas y prints

“Parte eligiendo una prenda como tu protagonista. Puede un estampado o print en particular o una textura como lentejuelas o tela organza. Compleméntalo con prendas más sobrias para hacer un balance y que visualmente se vea bien y en proporción."

(Foto: Shutterstock)

Por otro lado, la asesora de imagen Marita Gerloni, recomienda apostar por looks más osados y originales, guiándonos del estilo y esencia propia. “Al ser un evento nocturno, los tacos se elevan, las carteras son más pequeñas, hay transparencias y escotes más pronunciados, los aretes y collares son de mayor volumen y brillo, así como el maquillaje”, señala.

Aquí sus opciones:

- Romántica empedernida

“Si eres una romántica de toda la vida, los encajes, volantes y mangas abullonadas son los cortes ideales; y además están súper de moda. Los estampados que florales también son actuales y en colores pastel serán tu mejor opción.”

El verde menta es uno de los colores pastel con más popularidad esta temporada. (Foto: Marita Gerloni/ Una mirada a tu armario)

- Clásica y sofisticada

“Si eres clásica te recomiendo -al menos para este evento- evitar el LBD. Prefiere llevar un vestido con estampado floral, puntos o cualquier estampado clásico (están muy de moda los de botones de arriba hasta abajo y con abertura) así como los de mangas imponentes como las abullonadas. Lucirás espectacular. Suma un color pop en los accesorios y listo.”

(Suma la cuota de color en tus accesorios o calzado. (Foto: Marita Gerloni/ IG: @unamiradaatuarmario)

- ‘Drama’ queen:

“Si lo tuyo es el drama lleva el saco sobre los hombros, opta por blusas o vestidos con hombros amplios (oversized) mangas con súper volúmen y cuellos elevados. Si eres creativa, pues dale con todo a la combinación de estampados: la clave está en la escala (que uno sea más grande que el otro) y la armonía de color (usa un hilo conductor, es decir, repite uno de los colores en ambos estampados).”

Las mangas abullonadas son un 'must' de la temporada primavera verano. (Foto: Marita Gerloni/ IG: @unamiradaatuarmario)