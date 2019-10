Daniela Lopez no recuerda bien cómo ni quién la introdujo en el mundo de la moda. Con solo cuatro años, la aún joven modelo empezó posando para photoshoots de tiendas por departamento, continuando con ello hasta que cumplió diez años y se alejó de los flashes por un momento. “Cuando cumplí 10 me tomé un descanso de las fotografías hasta los 14. Se trataba de la típica edad límite en la que no era niña ni adolescente, entonces no encajaba en ninguna de las dos categorías. Ya para cuando cumplí 14, en el año 2017, regresé a las fotos. Sin embargo, fue recién este año que experimenté con las pasarelas. Mi primer LIFWeek fue el de otoño invierno 2019”, rescata emocionada, a pocos días de haberse consagrado como la mejor modelo de la última Semana de la Moda en Lima.

En esta edición, Daniela consiguió lo que muy pocas modelos en LIFWeek han logrado: participar en todos los bloques del evento. Noe Bernacelli, Claudia Jiménez, Edward Venero, Pro novias y José Zafra son solo algunos de los diseñadores que la ‘bookearon’ para formar parte de sus desfiles. Lo que resaltó sin duda fue el espíritu de la joven en cada ‘fashion show’ con la capacidad innata de mimetizarse en la esencia e historia de cada colección. “Estoy agradecida con todos los diseñadores que me dieron la oportunidad de formar parte de sus desfiles, cada uno es increíble a su manera, cada desfile posee una esencia distinta. Por ejemplo, la de Edward Venero buscaba transmitir alegría y color, por lo que mi caminata fue más lúdica y me dijeron que podía bailar y reírme. En contraste, otros diseñadores como Noe Bernacelli buscan una actitud más sobria y elegante, ya que sus piezas son de clave más sofisticada”, agrega Lopez.

Daniela Lopez modelando para Claudia Jiménez en la edición primavera verano 19.20 del LIFWeek. (Foto: Alessandro Currarino) Alessandro Currarino.

Aunque aún le queda mucho trecho por recorrer, Daniela Lopez (16) tiene claro que quiere desarrollarse en el mundo de la moda más allá de los desfiles y photoshoots estudiando una carrera de negocios internacionales o administración de empresas para aplicarlo en la industria que la acogió desde niña. “Más de la mitad de mi tiempo la evoco al colegio, así que aún no voy al gimnasio. Llevo una dieta para mantenerme saludable y en mi peso, pero nada para adelgazar. Mi contextura es así", indica.

Sobre su desempeño, conversamos con Efraín Salas -organizador y director del LIFWeek- para que nos compartiera su alegría al indicar que Lopez sería imagen de la próxima edición de la Semana de la Moda en la capital: “Nosotros la vimos por primera vez hace una temporada. Hoy, es una chica que ha superado su timidez, ha mejorado su caminar y posee un bello rostro. Lo maravilloso es que además es una linda niña, ordenada, puntual, correcta y disciplinada; tanto dentro como fuera de la pasarela. Eso es muy importante, porque nosotros no queremos que la imagen LIFWeek sea solo buena en las pasarelas, sino que sea un modelo de persona completa", comenta.

Para Daniela la adrenalina que siente cuando pisa una pasarela se ve traducido en empoderamiento. Esos pocos segundos le permiten ser audaz y caminar con paso seguro y mucho carácter. Ser imagen de LIFWeek era una de sus metas a largo plazo, algo que -ni en sus mejores sueños- pensaba conseguir a tan corta edad. Sin embargo, ahora que lo ha logrado se siente agradecida: “Mi agente, Mónica Chacón, me motivó a ir al casting de LIFWeek. Aunque en un comienzo estaba algo insegura, me atreví y fui. Tenía 15 años en ese entonces. La verdad, es que no me arrepiento ni un poco de haber ido”, asegura feliz.