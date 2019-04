Mininter aprueba reglamento del registro de celulares para combatir comercio ilegal de equipos

El Ministerio del Interior (Mininter) publicó este jueves un Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la norma que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Este Decreto Supremo, publicado en la Separata de Normas del diario El Peruano, establece que las disposiciones contenidas en el reglamento son de aplicación obligatoria a todas las personas naturales y a las personas jurídicas públicas y privadas a nivel nacional.

►Bloqueo de celulares inválidos están a la espera de un nuevo reglamento

►Mininter aseguró que no ha solicitado dejar de bloquear celulares robados

La disposición comprende a las empresas operadoras, abonados o usuarios del servicio público móvil, fabricantes, ensambladores, importadores, exportadores, casas comercializadoras o centros de expendio, puntos de venta, recicladores de equipos terminales móviles y demás personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, vinculadas directa o indirectamente con la prestación del servicio mencionado.

Igualmente, indica que el Renteseg es un sistema conformado por la Lista Blanca, la Lista Negra y otra información pertinente.

La Lista Blanca está conformada por el registro de abonados proporcionado por las empresas operadoras, mientras que la Lista Negra cuenta con información relacionada a los equipos terminales móviles reportados como sustraídos, perdidos e inoperativos.

El Renteseg también comprende un registro de equipos terminales móviles importados, fabricados y ensamblados en el país; así como las obligaciones de las empresas operadoras, entre otra información.

El Decreto Supremo lleva las rúbricas del Presidente de la República, Martín Vizcarra; del titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos; del Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y del Ministro del Interior, Carlos Morán.

Días atrás, Osiptel indicó que ya no estaba bloqueando celulares inválidos (aquellos cuyo IMEI o número de identificación de fábrica ha sido clonado o no está registrado) debido a que no se concretaba la modificación del reglamento.