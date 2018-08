Indonesia: isla de Lombok se elevó 25 centímetros tras sismo

El potente sismo en Indonesia que causó la muerte de más de 300 personas también elevó en hasta 25 centímetros la isla de Lombok, de acuerdo al resultado de análisis científicos.

Mediante el uso de imágenes de satélite de la isla en los días posteriores al sismo del 5 de agosto, los científicos de la NASA y del proyecto conjunto de imágenes rápidas del Instituto de Tecnología de California hicieron un mapa de deformación del terreno y midieron cambios en su superficie.

Los estudios reflejan que en el noroeste de la isla, cerca del epicentro, la ruptura en la falla elevó la tierra hasta 25 centímetros, mientras que, en otros lugares bajó entre 5 y 15 centímetros.

Alrededor de 270 mil personas se quedaron sin hogar o fueron desplazadas por los efectos del terremoto de magnitud 7, el cual dañó o destruyó unas 68 mil viviendas.

La NASA indicó que las observaciones satelitales pueden ayudar a las autoridades a responder a terremotos y a otros desastres naturales o generados por el hombre.

Luego de que ha pasado casi una semana desde el terremoto, Lombok sigue muy afectada, pero hay algunos indicios de que la vida está regresando a la normalidad, y los devotos pobladores están haciendo planes para reemplazar temporalmente algunas mezquitas que quedaron en ruinas.

En Tanjung, uno de los distritos más afectados en el norte de la isla, un mercado de alimentos abrió sus puertas el sábado y los habitantes adquirieron vegetales y peces. Algunas tiendas también abrieron a pesar de encontrarse en edificios dañados.

“Tuve que pedir dinero prestado de alguien para adquirir flores dondiego para revenderlas aquí”, dijo Natbudi, uno de los vendedores del mercado. “Si solo me quedo en el campamento y no vengo a vender entonces no tengo dinero para adquirir arroz”.

Lombok, un popular destino turístico menos desarrollado que la vecina Bali, fue azotado por tres fuertes terremotos en poco más de una semana, y ha soportado más de 500 réplicas.

Sunarto, un poblador que adquiría pescados en el mercado improvisado, dijo sentirse aliviado de poder hacer algo usual.

“Me siento contento y le doy gracias a Dios de que por fin el mercado está abierto”, afirmó. “Podemos comprar lo que necesitamos mientras esperamos a que la situación vuelva a la normalidad, aunque aún estamos preocupados”.

Fuente: AP