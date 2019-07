Copa Africana de Naciones 2019: curiosidades de un torneo muy peculiar

La Francia de Thierry Henry, Patrice Evra, Florent Malouda, Nicolas Anelka, entre otras figuras de élite, le dijo adiós en la primera fase al Mundial de Sudáfrica 2010. El subcampeón del mundo chocó con la anfitriona en la última fecha del Grupo A, tres puntos asegurados para la gran mayoría, pero la más limitado de las selecciones del continente africano, que competían en ese momento, lo despachó 2-1 y dio el batacazo. Ocho años antes le ocurrió lo mismo a ‘Les Bleus’ en su debut en Corea y Japón 2002. Esa vez fue Senegal la que se encargó de darle una cachetada de realidad que fue premonitoria para lo que vendría después: los galos cayeron 1-0 y luego quedarían eliminados en primera ronda.

Y así podemos seguir. En 1990, Argentina, el flamante campeón, llegaba a defender su título del 86 a tierras italianas. Sin embargo, el primer cimbronazo se lo dio nada menos que Camerún, al vencerlo 1-0 en el debut. Eso no fue todo, los ‘Leones indomables’ pasaron primeros en su grupo y dejaron en el camino a la Colombia de Higuita y Valderrama. Hace algunos años nada más, el sorprendente Ghana eliminó a Estados Unidos y llegó a hasta cuartos de Alemania 2006. Históricamente han sido así los equipos africanos: impredecibles, sorpresivos, que parece que van de paseo a los torneos en los que compiten pero terminan dejando con los crespos hechos a los más pintados. La Copa África, que se viene jugando por estos días, y ya en la instancia de cuartos de final, es un fiel reflejo de todos estos adjetivos mencionados.

Esta es la primera Copa Africana de la historia celebrada en verano y con 24 selecciones en vez de las 16 tradicionales. Ya en cuartos se presenta un panorama que es lo por lo menos irónico. No está ni la vigente campeona y segunda selección con más títulos (Camerún), ni la más laureada, actual subcampeona y anfitriona (Egipto), ni la selección con más cuartos y tercera en el palmarés (Ghana). Todo lo contrario, siguen en competencia, y son los grandes animadores, una debutante en el torneo como Madagascar y una selección que nunca había pasado de la fase de grupos que es Benín, ya de regreso a casa tras caer 1-0 este miércoles ante Senegal.

Madagascar es una de las selecciones que causa sensación en África. (Foto: AP)

Benín ha vencido sus limitaciones como nación. Llegó por primera vez a cuartos de final. (Foto: AP)

No son solo una película

La clasificación para esta edición apenas ha tenido dos rondas: una eliminatoria entre las seis peores selecciones según el ránking FIFA y una fase de grupos en la que los dos primeros accedían al torneo. Entre esas seis peores selecciones de la primera eliminatoria se encontraba el ya famoso conjunto de Madagascar.

Los 'bueyes', que eliminaron a Santo Tomé y Príncipe (4-2 en el global), y se metieron en Egipto 2019 con dos jornadas de antelación en la fase de grupos, son una sorpresa mayúscula por varias razones: es uno países más pobres del mundo. De hecho, el 70% de su población vive con menos de un euro al día.

Por si fuera poco, tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición y apenas, para la gran mayoría, se sabía de su existencia por una conocida película de animación. Esto último causó molestia en el conjunto malgache, por ello su capitán Faneva Imà Andriatsima alzó su voz de incomodidad: "Somos más que una película".

El equipo dirigido por el francés Nicolas Dupuis está repleto de futbolistas con nombres tan particulares como el del goleador Andriamatsinoro. También están el defensor Randrianarisoa y los volantes Andrianarimanana y Razakanantenaina. Eso sí, en la cancha están lejos de entregar comicidad. Madagascar está invicta en el torneo. Ganó 2-0 a la mundialista Nigeria en la liguilla, eliminó en octavos a la dos veces campeona RD Congo por penales y este jueves se medirá a Túnez en cuartos.

"Este torneo es una victoria colectiva para todos, lo hemos dado todo para estar aquí y hemos hecho historia. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo para Madagascar y ahora vamos sin presión contra Túnez, pero lo daremos todo", afirma el capitán Andriatsima.

Sin necesidad de ganar

La historia futbolística de Benín no se queda atrás. Llama la atención que no ha ganado un partido en ninguna de sus cuatro participaciones y, sin embargo, se quedó a dos partidos de llegar a la final. Los cuatro duelos disputados en esta edición se cuentan por empates, incluido el logrado contra la mundialista Marruecos y a la que eliminaron en penales.

Este miércoles cayó apenas por la mínima ante la Senegal de Sadio Mané, al que Steve Mounié, gran figura de Benín, ya se midió en la Premier League. "Ellos son los grandes favoritos y tienen a Mané, del que ya he podido comprobar lo buen futbolista que es. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por acceder a las semifinales, no tenemos nada que perder. Estar en cuartos de final es algo con lo que no podíamos ni soñar, así que todo esto es increíble", indicó previo a la eliminación.

Aunque a veces se subestime, la Copa Africana de Naciones también ofrece espectáculo a su manera: partidos en los que la táctica pasa a un segundo plano y se producen encuentros de ida y vuelta, celebraciones de gol muy originales, el colorido de las tribunas y varios futbolistas que militan en varias ligas top de Europa, como el egipcio Mohamed Salah. El show está asegurado, y las curiosidades también.