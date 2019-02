Rolando Chilavert y el drama que vivió en su paso por el fútbol de Ucrania

El entrenador paraguayo, Rolando Chilavert, brindó una entrevista para Radio Ovación, en donde se animó a dar detalles del drama que vivió en su paso por Ucrania. El estratega viajó para integrarse al FC Chernomorets Odessa del mencionado país, sin esperar lo que sucedería días después.

"Hemos pasado momentos muy complicados en Ucrania, en específico en Odessa. He tenido opciones de trabajar en Paraguay, Ecuador y Perú, pero opté viajar a Europa, donde me propusieron ser gerente deportivo del club Chernomorets, de la primera división. Todos saben que soy un buen profesional, pero eso me dejó muy mal a nivel nacional e internacional", señaló.

"Averigüé el presente del club, estaba penúltimo en la tabla y el que me había hablado se hizo pasar por Alain Migliaccio y era Fernando Martínez Vela, quien fue el artífice de esta extorsión, que nos drogó y obligó a tomar alcohol. Pasamos muy mal ante la ayuda permanente de una persona que ellos lo llaman el General, que es el capo máximo de la ciudad de Odessa", continuó el entrenador.

Además, mencionó que su hermano Jose Luis Chilavert, tuvo que comunicarse con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, para que lo ayuden a volver a su país.

"Lastimosamente, nos robaron el pasaporte y los dólares que teníamos. Recurrimos inmediatamente a la familia, para que pueda comunicarse con las autoridades y felizmente mi hermano José Luis se comunicó con el presidente de la República de Paraguay, quien fue él que empezó a hablar con los diplomáticos cercanos para que nos rescataran", agregó el entrenador.

Finalmente, Rolando Chilavert dio detalles de cómo fue su arribo al conjunto ucraniano: "Estábamos a merced de personas que se dedican al tráfico de drogas y armas. La intención mía era escuchar la propuesta, que al principio era de dos años con una suma exorbitante de dos millones de euros por temporada. Cuando uno habla de ese monto ya empieza la duda y la manera de cómo se han comportado con nosotros y cuando quisimos salir nos hicieron caer en esa desgracia", sentenció.

Cabe mencionar que Ronaldo Chilavert estuvo hasta en dos ocasiones al manda de clubes peruanos. El estratega dirigió a Ayacucho FC y a Comerciantes Unidos.