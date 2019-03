Soleil Cuéllar gana Premio a los Nuevos Talentos en LIF Week

Un enterizo rayado con volúmenes que trastocan la silueta; una chaqueta azul decorada con tornillos sobre un enterizo también a rayas y marrocas como accesorio, y una chaqueta más extravagante aun, sobre una suerte de ropa de baño de los años 20 tejida en alpaca. Gracias a estos tres diseños, presentados la noche del miércoles en la pasarela de LIF Week, Soleil Cuéllar se hizo con el Premio Nuevos Talentos, otorgado por Key Education y el Instituto Marangoni, que consiste en una beca para un curso en el centro de modas de Milán.

Diseños presentados por la joven egresada de la Universidad de Ciencias Aplicadas. (Fotos: El Comercio)

La joven creadora egresada de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) debutó así sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Lima, que finalizó anoche en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco.

—Viaje interior—

Personal, único y emotivo. Así define la propia Soleil sus trabajos en diseño de moda. Imbuida en la lectura, imaginando personajes, fue precisamente este pasatiempo el que generó en la joven creadora el punto de partida de su colección. Ella misma lo explicó a El Comercio: “Mi tema parte de la lectura del libro ‘Los anormales’ de Michel Foucault, que es una charla que él da a sus alumnos, donde les dice cómo la sociedad actúa y se comporta con las personas que se llaman anormales, y que son objeto de rechazo, horror, discriminación, miradas. Esto parte de una experiencia personal del autor: él era homosexual en una sociedad en que aquello era considerado una enfermedad mental”.

La novel diseñadora de 23 años complementó su investigación analizando el cuadro “Las meninas” de Velázquez, la estética de los freak shows y los hospitales psiquiátricos, entre otros referentes. “Para mí esta colección es un viaje personal, sobre la eliminación del estigma y las etiquetas que la sociedad nos impone; es no tener miedo de ser uno mismo y también es un mensaje de respeto para las personas que son ignoradas, diferentes, señaladas. Hay cosas que yo he vivido y que están manifestadas en esta colección”, detalla.