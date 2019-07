Fiestas Patrias: 'Pico y placa' no será aplicado durante los días 29 y 30 de julio El plan 'pico y placa', que busca mejorar el tránsito en la capital, no aplica durante los feriados establecidos en el calendario y los días declarados no laborables.

Desde el miércoles 31 de julio, el plan ‘pico y placa’ se retomará. (Foto: César Campos/GEC) Desde el miércoles 31 de julio, el plan ‘pico y placa’ se retomará. (Foto: César Campos/GEC)