Con un estilo andrógino gracias a su corte 'pixie' –que la caracteriza y que tanto adora–, la modelo Patricia del Valle se describe como una persona que no se deja amilanar por el rechazo, ya que confía plenamente en sus capacidades y en su compromiso por dar lo mejor.

"Yo siempre trato de ponerme en el lugar de los diseñadores: cuando me dicen que no por alguna razón, entiendo y no permito que eso me afecte". Patricia es una apasionada del diseño de modas, devoción que le transmitió su madre, quien le enseñó el oficio. Aunque reconoce que al inicio no le gustaba, una vez que empezó a familiarizarse con el arte de la confección decidió estudiar en el instituto Interford, entre el 2016 y 2017. Ese amor por el diseño la impulsó a lanzar una línea de piyamas, pero por distintas circunstancias tuvo que dejarlo.

—Primeros pasos—

A Patricia del Valle (1,76 m de estatura) la descubrieron en una pasarela de un instituto de diseño de modas, cuando una vecina de su barrio en San Juan de Miraflores le pidió modelar sus prendas. Ella tenía tan solo 15 años. Fue entonces cuando el fotógrafo Pedro Quintanilla, sorprendido por su buen porte y estilo, se le acercó y le entregó su tarjeta, con la esperanza de que la joven se anime a convertirse en modelo de alta costura. Mientras exploraba sus posibilidades laborales a través de un anuncio de periódico, se enteró de que una diseñadora peruana estaba en busca de una maniquí: ella se presentó al cásting y fue elegida.

Patricia del Valle durante la toma de la foto oficial para la decimoséptima edición de la Semana de la Moda de Lima. (Foto: Jorge Anaya)

Después de haber mostrado todo su potencial en distintos eventos, en el 2016 le hablaron del concurso Elite Model Look, donde logró quedar entre las 12 finalistas. "Me acuerdo de que un grupo de chicas con las que desfilaba me animaron a inscribirme, y a pesar de no haber ganado, me empezaron a llamar para algunas sesiones fotográficas". Dentro del certamen, Patricia llevó clases con Richard Dulanto, pero ella se considera autodidacta. Y aunque nunca estudió modelaje profesional, ese mismo año debutó en la pasarela Primavera-Verano de LIF Week. Desde entonces ha participado en cinco ediciones; a la única que faltó fue la de octubre del 2018, porque estaba embarazada.

—Cambio radical—

Durante sus inicios, Patricia lucía una cabellera larga, que le llegaba a la cintura, y aunque estuvo mucho tiempo considerando la idea de variar su aspecto físico, fue recién en marzo del 2018 que la joven promesa del modelaje optó por un cambio radical: un simple corte la transformó, catapultándola hacia una prometedora carrera en una industria que le ofrecía un abanico de oportunidades. "A raíz de eso me empezaron a llegar más propuestas de trabajo, fue como un 'boom'. Realmente me sorprendió que un cambio de look pudiese marcar la diferencia". De esa época, Patricia recuerda con emoción la oportunidad de desfilar en el Bolivia Fashion Week, pues fue la primera vez que viajó al extranjero. Exactamente un mes después, Del Valle posó para el reconocido fotógrafo Mario Testino, en el Museo MATE.

Tras una seguidilla de experiencias importantes para su carrera, a inicios del 2019 Patricia tuvo que enfrentarse a uno de los retos más grandes y hermosos de su vida: dar a luz a su pequeña Lía. "Me costó bastante; no estaba preparada para esto. Fue duro al inicio, porque me llamaban para trabajos y mi bebe no estaba acostumbrada a tomar en biberón, no sabía qué hacer. Pero afortunadamente tuve el apoyo y la comprensión de las personas con las que trabajaba, y tuve la oportunidad de llevar a mi hija conmigo a las sesiones".

Al recordar esos momentos, Patricia no puede evitar ponerse sensible al mencionar a su madre, su fan número uno y su apoyo incondicional para seguir con sus sueños. Tras una difícil infancia, la joven modelo está agradecida con ella por asegurarse de que no les falte nada, ni a ella ni a su hermana mayor, a pesar de las adversidades. "A la persona que más admiro es a mi mamá, porque es una mujer fuerte y capaz de salir adelante sin el apoyo de nadie. Ella es un ejemplo de perseverancia y dedicación".

Consultada sobre el momento más especial en estos ocho años de modelaje, la maniquí no duda: el haber ganado el Premio Modelo LIF Week Otoño-Invierno 2019. Tras escuchar el anuncio de Efraín Salas, director de la Semana de la Moda de Lima, ella simplemente no podía creerlo. "Nunca pensé que iba a ganar, y menos habiendo tenido hace poco a mi hija. Fue muy emocionante, porque en muchas ocasiones pensé que la vida se me acababa".

Actualmente, una importante agencia internacional la ha contactado. Patricia, sin embargo, evalúa con calma la propuesta. Ella es una mujer decidida, con metas claras, por lo que espera poder retomar el diseño de modas y en unos años, quizá, lanzar su propia marca de ropa.

LIF Week

La edición Primavera/Verano 2020 de la Semana de la Moda en Lima presentará las propuestas de nueve diseñadores y una marca comercial bajo el concepto de moda sostenible.