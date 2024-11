Venezuela tiene una nueva reina de belleza que representó a su país en Miss Universo 2024. Se trata de Ileana Márquez, cuya coronación dividió opiniones, ya que varios la cuestionaron por haberse convertido en madre cuando era adolescente y tener algunos tatuajes. Pese a ello, nadie le borra la sonrisa. “Venezuela, gracias por creer en mí. Este triunfo no es solo para mí y para mi bebé, es para ustedes”, señaló la noche del 7 de diciembre de 2023.

Después de ser coronada, su hija de 11 años subió al escenario para festejar con su madre, ambas se estrecharon en un fuerte y cálido abrazo. “Estoy orgullosa y agradecida, mi mamá se esforzó mucho. La verdad ha sido el sueño de toda su vida, y ver a mi mamá ganar esto es como si yo hubiera ganado, ella es todo para mí”, mencionó la pequeña.

Pero ¿quién es la nueva Miss Venezuela que ha generado tanto revuelo? En los siguientes párrafos te contamos datos y lo que sabemos sobre ella; así que presta mucha atención.

Sin duda, la cámara la adora, ya que siempre luce espectacular en todas las fotografías que le toman (Foto: @jirmyphoto / Instagram)

1. DATOS PERSONALES E ILEANA MÁRQUEZ

Nombre completo: Ileana Márquez Pedroza

Lugar de nacimiento: Valencia, Carabobo, Venezuela

Valencia, Carabobo, Venezuela Nacionalidad: Venezolana

Venezolana Cumpleaños: 16 de marzo

16 de marzo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 28 años

28 años Estatura : 1.77 m

: 1.77 m Estudios: Educación inicial en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo. en Valencia

Educación inicial en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo. en Valencia Instagram: @ileanamarquezpedroza

2. ¿QUIÉN ES ILEANA MÁRQUEZ?

Ileana Márquez es Miss Venezuela y representa a su país en Miss Universo 2024, aunque su coronación fue criticada en redes sociales por ser madre de una niña de 11 años y tener tatuajes en el cuerpo. Ella es técnica en Educación Inicial y es la primera madre en triunfar en la gala de esta nación.

El vestido que lució cuando fue coronada Ileana Márquez (Foto: @victorguillenph / Instagram)

3. SE CONVIRTIÓ EN MADRE CUANDO ERA ADOLESCENTE

La reina de belleza venezolana se convirtió en madre cuando tenía 16 años, hecho que no ha gustado a un sector de la población venezolana. Su hija Guadalupe llegó a su vida en marzo de 2012.

4. ES MADRE SOLTERA

El nacimiento de su niña le cambió por completo la vida y aprendió a salir adelante sola, además de luchar por sus sueños. “El ser madre en mi juventud me cambió como persona al tener que enfrentarme con una sociedad en la cual yo no encajaba en sus estándares; sin embargo, de manera positiva maduré, estudié, trabajé y seguí adelante. Hoy en día me siento orgullosa de ser madre de Guadalupe Antonella que es y será mi motor más importante para seguir creciendo como persona y como profesional”, dijo a la organización de Miss Venezuela.

No cabe duda que el porte y elegancia de Ileana Márquez destacan en las fotografías (Foto: @jirmyphoto / Instagram)

5. ES MAESTRA

Ileana Márquez es técnica en Educación Inicial, carrera de la que se siente muy orgullosa. “Haberlo logrado siendo madre joven y soltera ha sido uno de mis más grandes éxitos (…). Mi pasión es enseñar”, precisó.

6. TAMBIÉN ES MODELO

Además de ser profesora, la reina de belleza se dedica al modelaje, donde también enseña pasarela.

Aquí luce sonriente Ileana Márquez con su traje de baño (Foto: @jirmyphoto / Instagram)

7. FUE CONDUCTORA TELEVISIVA

Márquez también ha sido conductora televisiva para un programa de Canal i, especializado en emitir programación generalista.

En la promoción de su programa en un canal venezolano (Foto: Ileana Márquez / Instagram)

8. TIENE UNA GRAN VOZ PARA EL CANTO

Otra de las cualidades de Ileana que han sido destacadas es su voz al momento de cantar, tal como se puede apreciar en su cuenta de Instagram, donde subió algunos videos y ha enamorado a muchas personas.

9. POSEE ALGUNOS TATUAJES

La venezolana posee algunos tatuajes en el cuerpo, los cuales se pudieron apreciar en el certamen de belleza. Estos también fueron criticados por algunas personas. “Para ganar el Miss Universo, un Ferrari no lleva calcomanías”, “Los tatuajes la hace ver ordinaria”, “¿Tantos tatuajes? Parece cuaderno de niño de preescolar”, fueron algunos comentarios.

En esta fotografía se puede apreciar los tatuajes que tiene Ileana Márquez y que han generado incomodidad en algunos venezolanos (Foto: Federico Parra / AFP)

10. ¿QUÉ PROMOVERÁ COMO MISS VENEZUELA?

Durante su paso por el certamen, Márquez señaló que promoverá el apoyo a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo; es decir, a los que se encuentran en la calle.

11. ¿CÓMO SE CALIFICA ILEANA MÁRQUEZ?

Ella se considera una persona empática y asegura que es auténtica y apegada a sus valores e ideales.

Ileana Márquez participó en Miss Venezuela representando a Amazonas (Foto: @changophoto / Instagram)

12. ¿ILEANA MÁRQUEZ SE PARECE A SHAYNNIS PALACIOS?

El 2 de noviembre de 2023, Ileana Márquez compartió, como es de costumbre, algunas fotografías; si bien, sus seguidores destacaron su belleza, no pudieron negar el impresionante parecido que tiene con la actual Miss Universo Sheynnis Palacios.

“Dios mío, pensé que era Miss Nicaragua. Tuve que ver el perfil. Tienen un parecido”, “Por un momento pensé que eras Sheinnys, la Miss Nicaragua”, “Demasiado parecida a Miss Nicaragua físicamente”, “Son ideas mías o se parece a Miss Universo Nicaragua”, fueron algunos de los comentarios.

Para muchas personas, Ileana tiene una gran parecido con la actual Miss Universo, la nicaragüense Sheynnis Palacios (Foto: Miss Venezuela / Instagram)