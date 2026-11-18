Es muy probable que hayas iniciado una conversación con alguien diciéndole que soñaste con él o ella. O quizá, puede que a ti te lo hayan dicho, pero ¿alguna vez te has preguntado el porqué de esa experiencia? Soñar con alguien puede dejar una sensación difícil de sacudir al despertar: la alegría de reencontrarte con un amigo, la incomodidad de discutir con tu pareja o la sorpresa de ver a una expareja de quien no sabes nada desde hace años. A veces, lo desconcertante no es la escena, sino su protagonista y el motivo de esa aparición cuando no te lo esperabas. Surgen entonces varias preguntas: ¿lo extrañas?, ¿quedó algún asunto pendiente?, ¿deberías buscarlo?

La primera precisión es importante: no existe una interpretación universal para estas experiencias. Michelle Drerup, psicóloga especializada en medicina conductual del sueño de Cleveland Clinic, explica que ninguna teoría científicamente probada permite atribuir un significado específico a cada contenido onírico. Antes de buscar respuestas en un diccionario de símbolos, conviene considerar el contexto personal.

Por años, los sueños han despertado la curiosidad de millones de personas, quienes buscan entenderlos de mejor manera (Foto: Magnific)

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON UNA PERSONA?

Una posible explicación es que durante el descanso aparezcan recuerdos, pensamientos o emociones vinculados con alguien. Podría tratarse de un familiar cercano, una amistad del pasado o una figura asociada con determinada etapa o incluso alguien que vez a diario como tu pareja o algún compañero del trabajo. Su presencia, por sí sola, no demuestra deseos ocultos ni conflictos pendientes, así que no explotes tu mente creyendo que te gusta o que tienes alguna cuenta pendiente con él o ella.

En un artículo de Verywell Mind, el consejero de salud mental Jesse Lyon propone preguntarse qué representa ese individuo en la propia vida. Este enfoque puede orientar una reflexión personal, pero no funciona como una fórmula para descifrar cada escena. Estas posibilidades ayudan a explorar el contexto:

Aspecto que puedes explorar ¿Cómo podría relacionarse con el sueño? Recuerdos y experiencias El protagonista puede estar vinculado con momentos significativos de tu historia. Emociones asociadas al vínculo Su aparición podría coincidir con afecto, nostalgia, preocupación o malestar. Asociaciones personales Quizá le atribuyes cualidades, expectativas o características relevantes para ti. Necesidad de conexión La experiencia podría coincidir con un deseo de compañía, sin implicar que quieras recuperar esa relación.

¿SOÑAR CON ALGUIEN SIGNIFICA QUE ESA PERSONA ESTÁ PENSANDO EN TI?

No existe evidencia científica que permita tomar esa experiencia como prueba de que otro individuo te extraña, desea comunicarse contigo o quiere retomar un vínculo. Verywell Mind aborda esta creencia y señala que el contenido refleja los pensamientos y sentimientos de quien sueña.

La misma precaución se aplica cuando las imágenes parecen especialmente reales o incluyen a un conocido del que perdiste el rastro. Su intensidad no permite conocer intenciones ajenas ni anticipar reencuentros.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON TU EXPAREJA O CON ALGUIEN QUE TE GUSTA?

La aparición de alguien que te atrae puede relacionarse con tu interés sentimental. Sin embargo, una escena romántica no siempre admite una lectura literal. Según el enfoque que Lyon comparte en Verywell Mind, también permitiría explorar las cualidades o formas de conexión asociadas con su protagonista.

En el caso de una expareja, podrían surgir recuerdos o emociones vinculados con aquella etapa. Eso no demuestra que quieras regresar, que la ruptura haya sido un error ni que exista una intención recíproca de reconciliarse. En lugar de buscar respuestas automáticas, puedes plantearte estas preguntas:

¿Extraño a ese individuo o la etapa que compartimos?

¿Qué emoción predominó: alegría, tristeza, tranquilidad, culpa o incomodidad?

¿He pensado recientemente en tal relación?

¿Alguna circunstancia actual me recuerda cómo me sentía entonces?

Soñar con alguien que te gusta puede ser algo muy común. El problema existe cuando aparece alguien de tu pasado (Foto: Magnific) / Vadym Drobot

¿CAMBIA LA INTERPRETACIÓN SEGÚN QUIÉN APARECE?

El vínculo aporta contexto, pero no determina un significado fijo. Una madre, un jefe o un antiguo profesor pueden despertar asociaciones distintas según las vivencias de cada individuo. Por eso, resulta más prudente formular preguntas que establecer equivalencias como “soñar con tu superior significa que tienes problemas con la autoridad”.