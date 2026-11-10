Corres sin parar por una calle desconocida, buscas una puerta abierta y sientes que alguien está a punto de alcanzarte. Luego, despiertas con el corazón acelerado, casi en la mano, para después mirar alrededor y ver que estás en cama, al lado de tu pareja o tu mascota o que estás en ese dormitorio que tanta paz te regala. Solo así compruebas que estás a salvo, aunque la inquietud tarda en desaparecer. Quizá recuerdes aquella escena durante el desayuno o decidas contarla en una sobremesa familiar, esperando que otra persona encuentre una explicación. ¿Tiene relación con el trabajo, una discusión pendiente o alguna preocupación reciente? Soñar que te persiguen no tiene un significado único: puede coincidir con periodos de estrés o ansiedad, pero la persecución, por sí sola, no permite identificar su causa. Por ello, es preciso evaluar cada escenario posible.

La clave está en distinguir las explicaciones sobre las pesadillas de las interpretaciones simbólicas. Reconocer a un familiar, escapar de un animal o huir de una figura indefinida no revela las intenciones de nadie ni anticipa acontecimientos, pero puede revelar detalles que tu subconsciente quiere decirnos, por lo que es importante no dejarlos desapercibidos o en el olvido.

Soñar con ser perseguido puede generar que nos despertemos con mucho temor y acelerados (Foto: Magnific)

¿POR QUÉ SOÑAMOS QUE ALGUIEN O ALGO NOS PERSIGUE?

Las persecuciones y los ataques figuran entre los temas habituales de las pesadillas, según Sleep Foundation, tras una encuesta que realizó a una importante cantidad de personas. Sin embargo, compartir una experiencia parecida no implica atravesar circunstancias equivalentes. Como sabemos, cada individuo es diferente, esconde sus propios miedos y puede tener problemas distintos.

Mayo Clinic señala que la causa exacta de estos episodios de pesadillas no se conoce. Entre los factores que pueden favorecerlos están el estrés cotidiano, la ansiedad, los acontecimientos traumáticos, la falta de descanso, determinados medicamentos y el contenido atemorizante antes de acostarse.

Las cuentas del mes, una mudanza, las exigencias laborales o vivir lejos de la familia son ejemplos de situaciones capaces de generar tensión. Aun así, reconocer esas preocupaciones no demuestra que expliquen una escena concreta: mientras dormimos también pueden aparecer recuerdos, intereses e imágenes recientes.

Así mismo, el psicólogo Nahum Montagud Rubio manifestó que “soñar que te persiguen suele relacionarse con preocupaciones, estrés o situaciones que sentimos que no controlamos, y es uno de los sueños más frecuentes que se conocen. No predice nada ni tiene un significado único: depende de quién te persigue, de cómo te sentías durante el sueño y del momento que estás viviendo”.

Vicente Sancho Guijarro, autor del libro “El significado de los sueños: Aprende a interpretar tus sueños”, según una nota de Cosmopolitan, asegura que “la forma en la que respondemos a la ansiedad y la presión en la vida real se manifiesta típicamente mientras dormimos como un sueño de persecución. Correr es, al fin y al cabo, una respuesta instintiva a las amenazas físicas en nuestro entorno”.

¿SIGNIFICA QUE ESTÁS EVITANDO UN PROBLEMA?

No necesariamente. La idea de que una persecución representa aquello que prefieres eludir resulta intuitiva, pero no constituye una conclusión científica sobre tu vida. Tampoco existe un código universal para traducir los personajes y escenarios que recuerdas al despertar.

Algo que se puede valorar en estos casos es:

¿Has acumulado más preocupaciones de lo habitual?

¿Duermes menos o cambias constantemente tus horarios?

¿Viste alguna película, serie o noticia que te dejó inquietud?

¿Fue un episodio aislado o sucede varias veces?

¿La angustia desaparece al levantarte o continúa durante la jornada?

Estas preguntas ayudan a ordenar información sobre tus hábitos y emociones. No sustituyen una evaluación profesional ni permiten establecer diagnósticos.

LOS SIGNIFICADOS MÁS HABITUALES DE SOÑAR QUE TE PERSIGUEN

Si has tenido este sueño, puede resultar útil prestar atención a lo que estás viviendo y a las emociones que experimentaste durante la persecución. De acuerdo con el escrito de Montagud, estas son algunas interpretaciones posibles desde una perspectiva psicológica, no diagnósticos ni significados comprobados.

Estrés y exceso de responsabilidades: puede coincidir con una etapa en la que sientes que tienes demasiadas obligaciones y poco tiempo para atenderlas.

puede coincidir con una etapa en la que sientes que tienes demasiadas obligaciones y poco tiempo para atenderlas. Miedo a enfrentar un problema: la persecución puede representar, de manera simbólica, una situación que estás evitando o una conversación que no quieres tener.

la persecución puede representar, de manera simbólica, una situación que estás evitando o una conversación que no quieres tener. Sensación de pérdida de control: puede aparecer cuando atraviesas circunstancias en las que no sabes qué decisión tomar o no puedes controlar el resultado.

puede aparecer cuando atraviesas circunstancias en las que no sabes qué decisión tomar o no puedes controlar el resultado. Conflictos emocionales: algunas experiencias difíciles, sentimientos de culpa o preocupaciones sin resolver pueden influir en el contenido de las pesadillas.

algunas experiencias difíciles, sentimientos de culpa o preocupaciones sin resolver pueden influir en el contenido de las pesadillas. Deseo de escapar de una situación: también puede coincidir con la necesidad de tomar distancia de una relación, una responsabilidad o un entorno que te genera malestar.

La recomendación es no interpretar estas posibilidades como verdades absolutas. Un mismo sueño puede tener explicaciones diferentes para dos personas, incluso cuando ambas experimentan exactamente la misma persecución.

¿QUÉ SIGNIFICA SEGÚN QUIÉN O QUÉ TE PERSIGUE?

Aquí aparece uno de los aspectos que más curiosidad despiertan. No es lo mismo soñar que te persigue un desconocido que ver a un familiar, a tu pareja o a un animal detrás de ti. Aunque ninguna de estas imágenes tiene una interpretación científica establecida, pueden servir como punto de partida para reflexionar sobre las emociones que acompañan al sueño. En las siguientes líneas te presento algunas interpretaciones también del autor Montagud:

Si te persigue una persona desconocida: podría coincidir con una etapa de inseguridad, miedo a lo desconocido o preocupación por situaciones cuyo resultado no puedes anticipar. Sin embargo, no significa que alguien esté intentando hacerte daño.

podría coincidir con una etapa de inseguridad, miedo a lo desconocido o preocupación por situaciones cuyo resultado no puedes anticipar. Sin embargo, no significa que alguien esté intentando hacerte daño. Si te persigue un familiar: puede llevarte a pensar en alguna tensión, diferencia o conversación pendiente dentro de tu entorno familiar. También podría relacionarse con sentimientos de culpa o preocupación por la relación con esa persona, aunque no necesariamente exista un conflicto real.

puede llevarte a pensar en alguna tensión, diferencia o conversación pendiente dentro de tu entorno familiar. También podría relacionarse con sentimientos de culpa o preocupación por la relación con esa persona, aunque no necesariamente exista un conflicto real. Si te persigue tu pareja: conviene prestar atención a cómo te sentías durante el sueño. Podría coincidir con preocupaciones sobre la relación, necesidad de espacio personal o temor a una discusión. No es una señal de que la relación vaya a terminar.

conviene prestar atención a cómo te sentías durante el sueño. Podría coincidir con preocupaciones sobre la relación, necesidad de espacio personal o temor a una discusión. No es una señal de que la relación vaya a terminar. Si te persigue tu jefe: las responsabilidades laborales, las fechas límite y el temor a cometer errores pueden formar parte del contexto emocional de este sueño. Puede ser una oportunidad para revisar si el trabajo está ocupando demasiado espacio en tu vida cotidiana.

las responsabilidades laborales, las fechas límite y el temor a cometer errores pueden formar parte del contexto emocional de este sueño. Puede ser una oportunidad para revisar si el trabajo está ocupando demasiado espacio en tu vida cotidiana. Si te persigue un perro: algunas interpretaciones simbólicas relacionan a los perros con los vínculos cercanos y la confianza. Desde esa perspectiva, el sueño podría invitarte a reflexionar sobre una amistad o relación, pero no demuestra que alguien vaya a traicionarte.

algunas interpretaciones simbólicas relacionan a los perros con los vínculos cercanos y la confianza. Desde esa perspectiva, el sueño podría invitarte a reflexionar sobre una amistad o relación, pero no demuestra que alguien vaya a traicionarte. Si te persigue una serpiente: suele asociarse popularmente con el miedo, la desconfianza o las relaciones complicadas. Sin embargo, no existe evidencia científica que permita afirmar que soñar con este animal significa que tienes una persona tóxica cerca.

suele asociarse popularmente con el miedo, la desconfianza o las relaciones complicadas. Sin embargo, no existe evidencia científica que permita afirmar que soñar con este animal significa que tienes una persona tóxica cerca. Si te persigue un monstruo o una criatura desconocida: puede ser una representación de una amenaza que no logras identificar o de una sensación general de miedo. También puede ser simplemente una imagen creada por el cerebro durante el sueño.

Soñar con ser perseguidos es de los sueños más comunes en la población (Foto: Magnific)

OTRAS SITUACIONES QUE PUEDEN CAMBIAR LA EXPERIENCIA DEL SUEÑO

Además de identificar al perseguidor, hay otros detalles que pueden ayudarte a comprender por qué la pesadilla te produjo tanta angustia. El lugar, la posibilidad de escapar y la repetición del sueño son elementos que vale la pena recordar.

Situación durante el sueño Qué podrías explorar Te persiguen durante la noche Si estás atravesando una etapa de incertidumbre o inseguridad. Intentas correr, pero no avanzas Si sientes que estás estancado o que no puedes resolver una situación. Te escondes para evitar que te encuentren Si estás evitando una conversación, un conflicto o una responsabilidad. Te caes mientras escapas Si tienes miedo al fracaso o dudas sobre tu capacidad para afrontar un desafío. El perseguidor consigue alcanzarte Si existe alguna preocupación que sientes que ya no puedes seguir posponiendo. Consigues escapar Qué situación te genera alivio y qué necesitas para sentirte más tranquilo.

Estas asociaciones no deben entenderse como un diccionario de sueños. Son preguntas que pueden ayudarte a relacionar lo que recuerdas con tus circunstancias actuales, sin asumir que el sueño contiene un mensaje oculto que debas descifrar.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE ESTOS SUEÑOS?

Una de las propuestas para explicar algunas experiencias nocturnas es la teoría de la simulación de amenazas. Este enfoque plantea que ciertos escenarios podrían funcionar como ensayos mentales ante situaciones peligrosas. No obstante, se trata de una hipótesis sobre su función, no de una explicación demostrada para cada caso individual.

Sleep Foundation también recoge que las vivencias, los intereses y las preocupaciones personales pueden influir en el contenido onírico. Por eso, dos individuos que recuerdan persecuciones similares podrían relacionarlas con contextos completamente distintos.

Estudiar cómo se forman esas historias no permite concluir que un personaje anuncie un acontecimiento o revele las intenciones de otra persona. La investigación sobre el sueño tiene límites y no respalda una lectura universal de sus imágenes.

¿CUÁNDO CONVIENE CONSULTAR POR LAS PESADILLAS A UN ESPECIALISTA?

Un episodio ocasional no suele requerir tratamiento. La situación merece atención cuando genera angustia persistente, interrumpe el descanso o dificulta las actividades cotidianas.

Mayo Clinic recomienda consultar si estas experiencias:

Ocurren con frecuencia y se mantienen en el tiempo.

Interrumpen habitualmente el sueño.

Provocan temor a acostarte.

Causan somnolencia, poca energía o problemas de concentración.

Interfieren con el trabajo, los estudios o las relaciones personales.

Un profesional de la salud puede evaluar posibles factores asociados, como dificultades para dormir, ansiedad, antecedentes traumáticos o efectos de medicamentos. Tener pesadillas, por sí solo, no permite diagnosticar ninguna de esas condiciones.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA CUIDAR TU DESCANSO?

En lugar de intentar controlar cada imagen, conviene revisar las condiciones en las que llegas a la cama. Algunas medidas que pueden ayudar son:

Mantener horarios regulares para acostarte y levantarte.

Evitar acumular noches de descanso insuficiente.

Reducir las actividades que te alteran antes de dormir.

No usar dispositivos tecnológicos antes de descansar.

Observar si el contenido de terror coincide con los episodios.

Registrar su frecuencia y las consecuencias durante la jornada.

Buscar orientación si la angustia persiste o comienzas a evitar la cama.

Cuando hace falta tratamiento, existen alternativas que un especialista puede valorar. Una es la terapia de ensayo en imaginación, que consiste en modificar el desenlace de una pesadilla recordada mientras estás despierto y practicar una versión menos amenazante.

No necesitas descubrir quién se esconde detrás del perseguidor para pedir ayuda. Si esa experiencia te quita tranquilidad o afecta tus actividades, sus consecuencias son más importantes que cualquier interpretación simbólica.