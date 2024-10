Un reto visual te espera en estos momentos y activará cada parte de tu cerebro en poco tiempo. Para empezar, no será tan simpe como imaginas porque deberás emplear tu agudeza visual para hallar el objetivo que te pediré. En este caso, debes encontrar una palabra que se escribe diferente a las demás, pero lo complicado es lograrlo en solo 7 segundos. ¿Consideras que este juego mental lo superarás sin problema alguno? No lo sigas dudando e inténtalo.

Quiero explicarte por qué te recomiendo tanto los retos visuales. Es verdad que al principio los tomé como un simple pasatiempo, pero conforme pasaron las semanas, me ayudaron a desarrollar habilidades esenciales como la concentración y la observación minuciosa. Ahora se me hace más sencillo encontrar cosas perdidas; no obstante, existen otros beneficios.

Unicef subraya que estos juegos no solo trabajan la menta, también aspectos sociales y emocionales. En caso de superar la dificultad de un ejercicio mental, se libera dopamina y eso provoca una sensación de bienestar. ¡No pierdas tiempo y desarrolla esta actividad!

¿Encontrarás rápidamente la palabra BEBE?

La palabra que se repite en muchas ocasiones es DEBE, pero ten en cuenta que BEBE está oculto entre ellas. Relájate y no te confíes porque contarás con pocos segundos. De todas formas, te brindaré una serie de consejos para incrementar tus posibilidades de ganar:

Mira desde diferentes perspectivas. No te centres en una.

Divide la imagen en secciones

Haz pausas breves si te alcanza el tiempo.

Reto visual: En alguna parte está la palabra objetivo. Ubícala antes de que se termine el tiempo. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

Mira con atención la imagen y allí conocerás dónde se escondía la palabra BEBE. Sigue practicando este tipo de juegos mentales para que adquieras muchos beneficios; además, son una gran opción para entretenerte. ¡Gracias por participar!

Reto visual: Es necesario seguir realizando este tipo de ejercicios para incrementar el nivel de tu agudeza visual. (Creación: Mag)