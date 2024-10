Es momento de que descubras qué es la verdadera dificultad. Hace poco desarrollé un reto visual que me pareció interesante, pues me pedía buscar ‘POSO’ entre un montón de palabras. Antes de realizar la actividad, me consideraba un buen observador, pero al terminar mi participación, supe que estaba equivocado. Por esa razón, quise enseñarte este desafío y si tienes la suerte de conseguir la victoria. No creas que será tan simple, ya que contarás con un total de 6 segundos. También quiero presentarte un entretenido juego mental donde deberás hallar un perro entre los pandas .

Desde hace un buen tiempo, comencé a realizar retos visuales desde mi móvil. Lo sentía como una forma de entretenimiento durante mis ratos libres, pero descubrí que me ayudaban más de lo que esperaba. Pude detectar que mi capacidad de observación y mi concentración mejoraron considerablemente. En situaciones cotidianas, se me hacía fácil hallar cosas perdidas. Fue así que se volvió mi herramienta favorita para mantener mi mente activa y por eso te lo recomiendo.

¿Lo conseguirás en 6 segundos?

Aléjate de todas las distracciones y céntrate únicamente en este desafío. Quizás tus ojos se confundan por la cantidad de vocablos que se repiten, pero que no sea impedimento. Inténtalo hasta que halles la palabra ‘POSO’.

Reto visual: Trata de ser rápido para superar este desafío mental. Concéntrate. (Crédito: Mag)

Descubre la solución del reto visual

¿Encontraste el objetivo? En caso de ser afirmativo, siéntete orgulloso de tu capacidad visual, pues la mayoría de personas les costó en 6 segundos. Si fallaste, no hay problema, pero sigue practicando hasta mejorar tu agudeza. Observa la siguiente imagen para que descubras dónde se ubicaba ‘POSO’.

Reto visual: Una buena vista era capaz de encontrar esta palabra en el tiempo indicado. (Crédito: Mag)

¿Qué son los retos visuales y qué beneficios otorgan?

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente.

En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

