Una actividad que me encanta hacer en mis tiempos libres son los retos visuales , pues considero que es un gran entretenimiento que mantiene a mi cerebro activo. Tanto fue así que me acostumbré a desarrollar uno cada día. Quizás pienses que se trate de un simple juego para quitarme el aburrimiento, pero no sería así. Te comentaré que hay un estudio realizado por Reader’s Digest donde se determinó que, realizar constantemente este tipo de ejercicios, logra estimular la mente, incrementa el nivel de las habilidades cognitivas, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Interesante, ¿verdad? Tú podrías sacar provecho si te animas ahora a jugar el presente desafío que pondrá a prueba tus ojos debido a que tienes la misión de hallar la palabra LASO en 7 segundos. ¿Crees que superarás la dificultad? ¡Descúbrelo por tu cuenta!

¿Podrás ganar en 7 segundos?

Como te di un adelanto en el anterior párrafo, hoy deberás estar concentrado y activar tu agudeza visual ya que no será fácil de superar este desafío. Existe una cantidad considerable de palabras LAZO, pero tú tendrás que encontrar “LASO”. ¿Te bastará 7 segundos? Confía en ti porque sí es posible de lograrlo. ¡Mucha suerte!

Reto visual: Concéntrate en este desafío si pretendes ganar. La palabra LASO sí es posible de hallarla. (Foto: MAG)

Conoce la solución del reto visual

¿Te fue sencillo encontrar el objetivo de este desafío? En caso de superar la dificultad y hallarlo en 7 segundos, demuestra que posees una buena visión y encontrarías cualquier cosa oculta, pero si fallaste o el tiempo se te agotó, tranquilo porque aquí te enseñaré la solución. ¡Observa con atención al gráfico!

Reto visual: Pocos usuarios hallaron la palabra solicitada en el tiempo estimado. Sigue practicando y conviértete en un experto. (Foto: MAG)

¿Qué estrategias aplicar para desarrollar rápido un reto visual?

Si te cuesta resolver rápidamente uno de estos juegos, es necesario que realices una combinación de práctica, técnicas cognitivas y mejorar tus habilidades visuales. Te aconsejo que entrenes tu percepción visual, enfócate en los detalles, concéntrate y mejores tu memoria visual.

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!