Diosdado Cabello: Maduro le "perdonó la vida" a militares que se rebelaron

Caracas. El considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este domingo que Nicolás Maduro le "perdonó la vida" al grupo de militares que se alzaron el pasado martes junto al presidente encargado, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como mandatario interino de Venezuela.

"Fue (eso), les perdonamos la vida, Nicolás Maduro levantó la bandera de la paz y les perdonó la vida", dijo Cabello durante un congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrado hoy en Caracas, y en referencia a la negativa del mandatario a reducir a los alzados con el uso de la fuerza.

"Era muy fácil, un blanco más claro imposible para darle (...), por tierra, facilito, por aire, más fácil, por donde lo hubieras visto en una operación de esas y no lo hicimos, no caímos en la provocación de ellos", añadió al señalar que un enfrentamiento armado con los insurrectos no hubiera durado ni 10 minutos.

El martes, Guaidó encabezó un efímero alzamiento militar junto a unas decenas de militares y el líder de su partido, el dirigente Leopoldo López, quien burló la condena de casi 14 años de prisión que pagaba en su domicilio para sumarse al movimiento.

Ese día, Guaidó rodeado de militares y vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) llamó a la Fuerza Armada a desconocer a Maduro, como ha hecho casi cada día desde que ascendió a la jefatura del Parlamento el pasado enero.

Maduro calificó esta acción como un intento de golpe de Estado, aunque Guaidó ha dicho que en Venezuela solo habría ruptura del orden constitucional si llegaran a apresarle.

En ese sentido, Cabello dijo este sábado que la Fiscalía ya inició una investigación y que a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que él dirige y que buena parte de la comunidad internacional no reconoce, "están llegando todas las solicitudes de allanamiento de inmunidad" de varios diputados que habrían participado de la tentativa de golpe de Estado.

"La justicia va a llegar, a todos ellos va a llegarles la justicia, eso no lo duden", dijo en respuesta a los seguidores del chavismo que, aseveró, han expresado su molestia porque Guaidó y López no están detenidos.

