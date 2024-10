Además de una ventana para los muxes, la serie mexicana de Netflix “El secreto del río” es la historia de Erik y Sicarú, dos amigos que deben enfrentar las diferencias, el tiempo y sus propios prejuicios para proteger el vínculo que comenzaron a forjar de niños.

Si bien una muerte los une, su amistad va más allá del secreto que deciden callar. Son confidentes, cercanos y se complementan mutuamente. Sin embargo, la vida los separa durante 20 años, hasta que Sicarú vuelve al pueblo, radicalmente distinta. Erik no sabe reaccionar. La rechaza, por más que muere por abrazarla, por retomar las charlas que tenían frente al mar.

Por todo esto, una duda queda en el aire después de los ocho capítulos de “El secreto del río”: ¿Erik realmente está enamorado en secreto de Sicarú?

Erik se siente confundido. ¿Qué siente realmente por Sicarú? (Foto: El secreto del río / Netflix)

“YO CREO QUE SÍ”

Las señales que arroja Erik parecen evidentes. Acabada la inocencia de la niñez, una vez Manuel regresa convertida en Sicarú, el personaje de Diego Calva denota interés por ella. La busca. Incluso quiere verla desnuda, al tiempo que Paula, su esposa, está convencida de que está a punto de perderlo. Pero el hilo conductor de “El secreto del río” decanta por otro lado: Erik solo siente curiosidad. Ama a su esposa. A lo mucho, cualquier cosa entre Sicarú y él solo puede ser platónica.

Para esclarecer esta interrogante -y algunas otras-, la revista Elle reunió a Calva con Trinidad González, la actriz que hace de Sicarú, poco después del estreno del drama dirigido por Ernesto Contreras (”El último vagón”). Lo curioso del asunto es que ambos fueron entrevistado-entrevistador.

Diego Calva : Pero bueno, otra pregunta loca: ¿crees que Erik tenía sentimientos más allá de la amistad con Sicarú?

: Trinidad González: Yo creo que sí. Cuando eres morro, hay momentos locos, como de enamoramiento sin tanto rollo sexual. Y en el regreso, en el reencuentro, creo que es humano tener curiosidad y sentimientos encontrados. Erik siente algo por Sicarú más allá de la amistad, incluso atracción física, aunque su machismo lo limite. Si fuera más deconstruido, igual estaría en una situación platónica. Son sentimientos que trascienden grupo social, sexualidad, color y sabor.

Por tanto, al menos para Trinidad, Erik realmente está enamorado de Sicarú, pero lo dos deciden que es imposible. Ambos son felices con sus respectivas parejas, siendo solo mejores amigos.

Sicarú y Erik tienen una conversación que sella su amistad para siempre (Foto: El secreto del río / Netflix)

Para “El secreto del río”, incluso la amistad puede ser más valiosa que el mismo amor.

“La amistad es la mejor chingadera que existe. El mejor invento del mundo. No sé por qué nos la pasamos hablando mucho de amor y poquito de la amistad. La amistad es más libre. Tiene menos reglas. Y muchas veces es lo único que nos hace sentir que no estamos solos en este pinche mundo”, proclama Solange en una de las escenas más bonitas del programa. Y no se equivoca.

“El secreto del río” está disponible en Netflix desde el 9 de octubre.