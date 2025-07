Amazon Prime Video tiene uno de los catálogos variados en el streaming. Sus suscriptores pueden encontrar algunas joyas ocultas en su extensa biblioteca que incluye miles de series de televisión y películas de distintos países.

Entre sus joyas más recientes, Amazon Prime Video tiene una serie japonesa que brilla con solo 10 episodios. Este dorama, cuyos capítulos finales se estrenarán la próxima semana, ha sabido ganarse al público con una soberbia interpretación de sus actores principales, un guion impecable, un ritmo apropiado y una música a tono con cada escena, convirtiéndose en uno de los más comentados en redes sociales.

Misa Kanbe iniciando su transformación en Marry My Husband Japan (Foto: Amazon Prime Video)

Watashi no Otto to Kekkon Shite, conocido como Marry My Husband Japan, es la versión japonesa del K-drama Marry My Husband (2024). No es un remake propiamente de la serie coreana, pues adapta la novela original y su producción comenzó antes de que comenzara a filmarse el K-Drama.

“Normalmente, cuando un drama coreano se produce en el extranjero, se trata de un remake. Sin embargo, la versión japonesa de este drama se planeó incluso antes de que comenzara el rodaje de la versión coreana. Al no ser un remake, sino un drama japonés original, es un nuevo intento y un gran desafío”, comentó Son Ja-young, productora de Studio Dragon, a cargo del dorama.

¿De qué trata Marry My Husband Japan?

¿Quién no ha querido una segunda oportunidad para corregir algún error? Sin embargo, pocas veces la vida ofrece segundas oportunidades para resarcirse. Y mucho menos la fantástica opción de regresar en el tiempo. En esta serie de Amazon Prime Video, nuestra protagonista, Misa Kanbe (Fuka Koshiba) ha sido realmente un personaje secundario de su propia vida, siendo traicionada por su mejor amiga, Reina Esaka (Sei Shiraishi) y su esposo, Tomoya Hirano (Yu Yokoyama).

Enferma terminal de cáncer, en sus últimos minutos de vida se enteró de la traición, pero terminó siendo asesinada por ambos en el edificio de su vivienda, en una impactante escena, que queda en la retina de los espectadores (y de alguien más).

De manera misteriosa, Misa regresa en el tiempo y obtiene una segunda oportunidad para rehacer sus últimos 10 años de vida. Con el recuerdo vívido de su muerte en la memoria, Misa se readapta al Japón de una década atrás, aunque le cuesta enfrentar con naturalidad a su entonces novio Tomoya y a Reina.

Sin embargo, ha tomado una decisión: no repetir los errores del pasado y vengarse de ambos. La mejor venganza es hacer que Reina se case con Tomoya. De esta manera, además, logrará eludir sus propio destino.

Yu Yokoyama como Tomoya Hirano en Marry My Husband (Foto: Amazon Prime Video)

Pronto descubrirá que no será tan fácil como cree y hay que pagar un precio. No es tan sencillo reescribir el libro de la vida. Cada cambio implica que un sustituto tome su lugar y gente inocente puede verse involucrada, como comprobará en la recta final.

Sei Shiraishi como Reina Esaka en Marry My Husband Japan (Foto: Amazon Prime Video)

Watashi no Otto to Kekkon Shite no solo es una historia de venganza, también es la redención de Misa, quien poco a poco se va transformando de un joven sumisa, presa fácil de otros, en una mujer capaz de tomar las riendas de su propio destino, aunque de vez en cuando encuentre piedras en el camino.

Además, es una historia de amor, cuando uno de los cambios que hace Misa en su vida ofrece un encuentro con quien también estaba destinado a ser un personaje secundario en su vida; Wataru Suzuki (Takeru Satoh), el jefe de su empresa. Satoh interpreta brillantemente al protagonista masculino ideal de toda novela romántica: atractivo y llega en el momento oportuno, aunque no siempre tiene las palabras adecuadas, como en su primer encuentro con Misa. Sin embargo, él también deberá enfrentar las consecuencias de viajar al pasado para reescribir la historia.

Takeru Satoh como Wataru Suzuki en Marry my Husband Japan (Foto: Amazon Prime Video)

Tráiler de Marry My Husband Japan

Los últimos dos episodios de Marry My Husband Japan se estrenarán el viernes 25 de julio.

Reparto de Marry my husband Japan

Fuka Koshiba como Misa Kanbe

Takeru Satoh como Wataru Suzuki

Sei Shiraishi como Reina Esaka

Yu Yokoyama como Tomoya Hirano

Tomoko Tabata como Yuriko Sumiyoshi

Reina Kurosaki como Miku Suzuki

Ryuya Shimekake como Yuto Tanabe

Kanji Tsuda como Shigeo Kanbe

Shin Shimizu como Jefe Tomita

Satoko Abe como Masako Hirano

¿Dónde viste a los actores antes?

Fuka Koshiba (28 años) tiene una larga carrera en la actuación. Ha participado en varios doramas siendo recordada por Kanojo wa Kireidatta (2021), remake que protagonizó junto con el idol Kento Nakajima, así como por su rol como Mio Meguro en Youkai Housemate (2020-2022) y Mika Kuraishi en Pallarel Tokyo (2019). Asimismo, interpreta a la doctora Takino en el drama médico en emisión The 19th Medical Chart, que es protagonizado por Jun Matsumoto y se estrenará en Netflix este mes.

Takeru Satoh (36 años) inició su carrera como Toru Dono en Princess Princess D (2006), aunque es recordado por su rol como Ryotaro Nogami en diversas versiones en Kamen Rider (2007-2008/2018). También estuvo en producciones como Meichan no Shitsuji (2009), Bloody Monday 2 (2010), The Emperor’s Cook (2015). Sin embargo, se hizo internacionalmnete conocido cuando protagonizó los live action de Rurouni Kenshin (Samurái X) interpretando a Kenshin Himura (2012-2021). También interpretó Moritaka Mashiro en Bakuman (2015), Kei Nagai en Ajin (2016), y entre sus roles más recientes destacan el doctor Kairi Tendo en An Incurable Case of Love (2020), Harumichi Namiki en First Love (2022) y a la Célula Blanca en el live action Cells At Work! (2024). A finales de julio se estrenará Glass Heart en Netflix donde interpretará a Naoki Fujitani.