La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” está por iniciar y Telemundo ha anunciado la fecha oficial de su estreno. Todo está listo para que 18 participantes se enfrenten a la aventura más brutal de la televisión hispana, en escenarios salvajes y condiciones extremas, con la promesa de que el ganador se llevará el gran premio de US$200 mil.

Este año el reality contará con Héctor Suárez Gomís como conductor principal, aportando su carisma y experiencia al formato. La competencia reunirá a seis celebridades, seis estrellas de realities y seis concursantes de diferentes países para una experiencia de supervivencia única donde la lealtad y la traición serán puestas a prueba cada semana mientras buscan el sueño del gran premio.

Héctor Suárez Gomís debuta como conductor, liderando la aventura con 18 nuevos participantes en "La Isla Desafío Extremo 2" (Foto: Telemundo)

¿CUÁNDO SERÁ EL ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO”?

La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” se estrenará el martes 7 de octubre, a las 7 p.m./6c en la cadena Telemundo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

El ganador del reality deberá superar alianzas rotas y condiciones extremas para llevarse el premio de US$200,000 (Foto: Telemundo)

Los episodios podrán verse en horario regular por televisión y también disponibles en la app oficial de Telemundo (Google Play Store y Apple Store), así como contenido exclusivo a través del canal de realities en YouTube.

¿DE QUÉ TRATA EL REALITY “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO”?

“La Isla: Desafío Extremo” es una travesía llena de adrenalina donde 18 participantes enfrentan desafíos físicos y mentales de supervivencia en escenarios salvajes del Caribe: playas vírgenes, selvas tropicales y desiertos candentes.

Los concursantes deben luchar por asegurar refugio, recursos y alianzas en un juego sin piedad, donde solo uno logrará ganar el premio de 200,000 dólares al superar todos los obstáculos semana a semana, con condiciones de lujo o máxima precariedad.

Cuatro equipos variados competirán desde el martes 7 de octubre en Telemundo (Foto: Telemundo)

