Se veía venir que Claire aceptaría la propuesta de matrimonio de John tras la supuesta muerte de Jamie, pero no que la nueva pareja llegaría a consumar la unión. Después de todo, la boda fue traumática para Claire. Aún no podía superar la repentina desaparición del amor de su vida en “Outlander”.

A pesar de la oposición de su corazón, Claire se convirtió oficialmente en Lady John Grey y sin siquiera planearlo, comenzó a cumplir sus votos matrimoniales en una noche de dolor compartido. Mientras lloraba desconsolada, John, que se encontraba en la misma situación, ingresó a su habitación y le dijo que esa noche no lloraría solo a Jamie, dando rienda suelta a noche de lágrimas, gritos, alcohol y sexo consentido y desenfrenado, aunque a la mañana siguiente, ambos confesaron que en realidad le hicieron el amor a Jamie.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL LIBRO Y LA SERIE

A diferencia del libro “Ecos del pasado” (”A Echo in the Bone”, en su idioma original), que explora este pasaje en varias páginas, la serie de televisión no le dedica ni un minuto. Además, la escena es un tanto confusa, debido a que se compone de varios cortes bajo una atmósfera que refleja embriaguez y apenas muestra unos segundos de Claire y John en la cama, rasgándose la ropa. El resto queda a la imaginación. Eso sí, ya bañados por la luz del sol, las marcas en el cuerpo de John reflejan la vehemencia del acto. Además, le pide perdón a su flamante esposa por no haber sido muy caballeroso durante el coito.

Para Caitriona Balfe, la actriz que hace de Claire en “Outlander”, la actuación de David Berry fue muy “hermosa”, tanto durante y después del sexo, cuando hablan de las preferencias sexuales de John, y si bien Berry remarcó la sutileza del resultado, supervisado por la coordinadora de intimidad Vanessa Coffey, también lamentó que la escena fuera cortada respecto al séptimo libro de la saga. Fue su primera escena íntima en el show.

“Hubiese deseado que se llevara un poco más allá. Hay cosas que creo que faltan. Quería que fuera más un momento íntimo. Hay partes que se cortan del libro que hubiese deseado que estuvieran allí”, declaró el actor australiano a Variety.

¿Qué le faltó a la escena? Berry no lo especificó pero un rápido vistazo al libro puede ser muy esclarecedor.

Además de más extensa, la escena original que escribió Diana Gabaldon es mucho más incómoda y divertida. Por ejemplo, John le pide a Claire que le muestre su cuerpo desnudo, al tiempo que él hace lo mismo. ¿Cómo reaccionan? Él le dice que tiene una figura “muy hermosa”, mientras que ella le destaca, para su sorpresa, que tiene “un cuerpo de guerrero”.

“Lo que está escrito en el libro es una pasión animal y, desafortunadamente, no creo que se haya traducido en la pantalla. Definitivamente había un componente de pasión que no estoy seguro de que hayamos capturado en ese momento”, agregó el mismo Berry en diálogo con Entertainment Weekly.

“Hay algo que me perseguirá por siempre: ¿cómo terminan estos dos en un momento de pasión y unión íntima? Todavía me confunde y no sé si lo resolvimos por completo”, sentenció.

AVANCE DEL PRÓXIMO EPISODIO DE “OUTLANDER”

La séptima temporada de “Outlander” es emitida los viernes, por Starz en Estados Unidos y por Disney+ en América Latina. En el caso de España, la serie puede verse por Movistar Plus+.

Los últimos capítulos de esta temporada de la serie también estarán disponibles en Netflix tras su emisión original.

“Outlander” ya fue renovada para una octava temporada que será la última del drama.