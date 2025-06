Tras una década de espera, “Phineas y Ferb” está de regreso con una quinta temporada que trae a la pantalla nuevas y alocadas aventuras para los hermanos más creativos del verano. Disney Branded Television ha dado luz verde a un proyecto que no solo emociona a los fans, sino que también devuelve a la vida a una de las series más queridas de su catálogo.

¿CÓMO VER GRATIS EL EPISODIO DE ESTRENO DE “PHINEAS AND FERB”?

El primer episodio de esta nueva temporada ya está disponible para su transmisión gratuita en el canal oficial de YouTube de Disney Channel Animation, marcando el comienzo de un verano inolvidable.

La quinta temporada retoma exactamente donde terminó la historia original: el verano siguiente, con 104 días por delante llenos de posibilidades. Los creadores originales, Jeff “Swampy” Marsh y Dan Povenmire, regresan junto al elenco de voces que hizo famosa a la serie, logrando un puente perfecto entre el pasado y el presente. Esta fidelidad al espíritu original demuestra que, a pesar del paso del tiempo, “Phineas y Ferb” sigue siendo una apuesta segura para la nostalgia y la diversión de toda la familia.

LAS PALABRAS DE LOS CREADORES DE “PHINEAS AND FERB”

En declaraciones a ComicBook, el cocreador Jeff “Swampy” Marsh explicó que la idea de continuar la serie sin reinventarla fue clave para aceptar el desafío. Según cuenta, Disney no buscaba un reinicio, sino “simplemente más Phineas“. Esto permitió que el equipo creativo trabajara con la libertad de mantener la esencia original de la serie, lo que garantiza que los fans se sientan en casa desde el primer minuto.

Marsh confesó que su objetivo siempre fue que los espectadores no notaran ninguna diferencia entre la cuarta y la quinta temporada. Quería que la transición fuera tan natural que pareciera que nunca se detuvieron las aventuras. Este compromiso con la continuidad le da a los fans exactamente lo que esperaban: nuevas historias, pero con la misma chispa y el mismo humor que convirtieron a “Phineas y Ferb” en un fenómeno global.

"Phineas y Ferb" es una de las series más populares jamás producidas por Disney Branded Television (Foto: Disney)

LAS ESTRELLAS DE “PHINEAS AND FERB” HABLAN SOBRE SU REGRESO

Vincent Martella, la voz detrás de Phineas, compartió su entusiasmo por revivir al personaje: “Es increíblemente surrealista poder traer de vuelta a estos personajes”, dijo. Para Martella, “Phineas y Ferb” no es solo un trabajo más, sino una parte importante de su vida y de su carrera. La serie no solo marcó su trayectoria profesional, sino que también creó un lazo único con los fans que han crecido junto a las ocurrencias de los hermanos Flynn-Fletcher.

NO TE PIERDAS LOS EPISODIOS DE “PHINEAS AND FERB”

La quinta temporada es la primera parte de un regreso planificado que incluirá una sexta entrega. Esta noticia es motivo de celebración para quienes siempre quisieron ver qué más podían inventar Phineas y Ferb durante sus vacaciones de verano. Con las mismas voces, los mismos creadores y la misma premisa, Disney demuestra que a veces lo mejor que se puede hacer es mantener viva la magia de una fórmula que funciona

Para aquellos que no quieren perderse ni un solo episodio, la quinta temporada de Phineas y Ferb ya está disponible en Disney Channel y en la plataforma Disney+. Allí se puede disfrutar no solo de los nuevos capítulos, sino también de las temporadas anteriores, permitiendo un maratón veraniego para todas las edades. Eso sí, aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la sexta temporada, así que los fans deberán armarse de paciencia.

La quinta temporada de "Phineas y Ferb" es la primera de un regreso de dos temporadas planificado para la clásica serie animada de Disney (Foto: Disney)

