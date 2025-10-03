Tras diez meses de espera, “Ranma ½” está de regreso con su segunda temporada; por tanto, si estabas ansioso de conocer qué le pasaría a nuestro protagonista, ya no tienes que esperar más, aunque debes tener en cuenta que tras su fecha de estreno el 4 de octubre de 2025 por Netflix, cada nuevo episodio llegará semanalmente. Con el fin de que no te pierdas nada, te doy a conocer la guía de episodios del anime.

Vale precisar que esta producción japonesa está dirigida por Kōnosuke Uda y escrita por Kimiko Ueno. Se trata de un remake de la serie de anime de 1989 y una adaptación del manga Ranma Nibun-no-Ichi de Rumiko Takahashi.

“Ranma 1/2″ cuenta la historia de Ranma Saotome, un joven artista marcial que, debido a un accidente en unas aguas malditas, se transforma en mujer cada vez que entra en contacto con agua fría (Foto: Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “RANMA 1/2” – TEMPORADA 2

A continuación, la fecha exacta que llegará cada nuevo episodio de este anime. Hasta el momento se desconoce qué cantidad de capítulos tendrá, pero si tomamos en cuenta que en la primera entrega tuvo 12, es posible que repita ese número, pero habrá que esperar una confirmación oficial. De seguir esa cifra, los estrenos serían:

Capítulo 1: sábado 4 de octubre

sábado 4 de octubre Capítulo 2: sábado 11 de octubre

sábado 11 de octubre Capítulo 3: sábado 18 de octubre

sábado 18 de octubre Capítulo 4: sábado 25 de octubre

sábado 25 de octubre Capítulo 5: sábado 1 de noviembre

sábado 1 de noviembre Capítulo 6: sábado 8 de noviembre

sábado 8 de noviembre Capítulo 7: sábado 15 de noviembre

sábado 15 de noviembre Capítulo 8: sábado 22 de noviembre

sábado 22 de noviembre Capítulo 9: sábado 29 de noviembre

sábado 29 de noviembre Capítulo 10: sábado 6 de diciembre

sábado 6 de diciembre Capítulo 11: sábado 13 de diciembre

sábado 13 de diciembre Capítulo 12: sábado 20 de diciembre

El protagonista de "Ranma1/2" tiene la especial característica de transformarse en mujer cuando entra en contacto con el agua fría (Foto: MAPPA)

HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “RANMA 1/2” – TEMPORADA 2

Cada episodio de “Ranma ½” - Temporada 2 se emitirá semanalmente, todos los sábados, por Netflix. El horario para ver el anime dependerá de acuerdo con el país en el que te encuentres. Así tenemos:

Japón: 12:55 a.m.

México: 9:55 a.m.

Guatemala: 9:55 a.m.

Honduras: 9:55 a.m.

El Salvador: 9:55 a.m.

Nicaragua: 9:55 a.m.

Costa Rica: 9:55 a.m.

Perú: 10:55 a.m.

Colombia: 10:55 a.m.

Panamá: 10:55 a.m.

Ecuador: 10:55 a.m.

Venezuela: 11:55 a.m.

Bolivia: 11:55 a.m.

República Dominicana: 11:55 a.m.

Puerto Rico: 11:55 a.m.

Paraguay: 11:55 a.m.

Chile: 12:55 p.m.

Argentina: 12:55 p.m.

Uruguay: 12:55 p.m.

España: 5:55 p.m.

¿CÓMO VER “RANMA 1/2” – TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “Ranma1/2″ es una producción exclusiva de la plataforma Netflix a nivel mundial. Por lo tanto, para ver cada episodio, que se emitirá semanalmente, solamente debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí