A veces no necesitamos una serie de 10 capítulos de una hora ni tramas rebuscadas para enganchar con una historia. Muchas veces, lo único que queremos es algo rápido, entretenido y que no nos robe más tiempo del necesario. Especialmente si la semana ya viene cargada de trabajo, estudio o simplemente necesitamos desconectar un rato sin comprometer toda la noche. Si tú también estás en ese mood, créeme: te entiendo perfectamente.

Por eso, hoy quiero compartirte una selección personal de series disponibles en Netflix que cumplen con una regla básica pero valiosa: sus episodios no superan los 30 minutos o quizá sí, pero no por mucho. No importa si buscas algo de humor, drama liviano o incluso animación con toques reflexivos; esta lista tiene un poco de todo, pero con una misma promesa: no te va a hacer perder tiempo.

La idea no es solo recomendar “lo que está de moda”, sino esas joyitas que quizás pasaste por alto mientras navegabas el catálogo, o que no sabías que podían engancharte tan rápido. Algunas son nuevas, otras llevan tiempo en la plataforma, pero todas tienen algo en común: se disfrutan sin prisa y pueden ser vistas entre pausas del día o en maratones sin culpa.

Así que, si andas buscando series breves para ver esta semana en Netflix, esta guía es justo lo que necesitas. Aquí te dejo mis favoritas con episodios de media hora (o menos) que, además de rápidas, son perfectas para engancharse sin compromiso.

SERIES CON EPISODIOS DE 30 MINUTOS QUE TE RECOMIENDO VER EN NETFLIX

1. “Brooklyn Nine-Nine”

Sinopsis: En esta serie que “hace reír a toda la familia” (The new York Time), un grupo de policías combate el crimen en medio de un divertido y caótico entorno laboral.

2. “The Office” (EE. UU.)

Sinopsis: Esta exitosa comedia narra las flaquezas de los oficinistas descontentos —liderados por el iluso jefe Michael Scott— en la empresa de papel Dunder Mifflin.

3. “Atypical”

Sinopsis: Decidido a tener novia, un adolescente con un trastorno autista se dispone a encontrar su independencia y termina guiando a su familia por un viaje de autodescubrimiento.

4. “La casa de las flores”

Sinopsis: En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de la familia perfecta luego de que la amante de sus esposo ventila los trapos sucios.

5. “Machos alfa”

Sinopsis: Esta provocadora comedia sobre cuatro amigos cuarentones obligados a deconstruir su masculinidad llegó al Top 10 mundial de Netflix para series de habla no inglesa.

6. “Emily en París”

Sinopsis: Una joven estadounidense decide conquistar París con encanto, estilo y un pésimo francés en esta exitosa comedia, que, según Daily Beast, es “la mejor serie que hay en televisión”.

7. “Besos, Kitty”

Sinopsis: Encantadora, decidida… y un tanto caótica. La celestina adolescente Kitty Song Cover aprende sobre la vida y el amor en un internado internacional en Seúl.

8. “The Good Place”

Sinopsis: Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona.

9. “Mashle: Magic and Muscles”

Sinopsis: Sin poderes, pero con mucha fuerza física, Mash se propone superar la magia de sus compañeros de clase y alcanzar el título de Iluminado Divino.

