Pensé que estaba preparado para lo que venía, pero el segundo episodio de esta temporada de “The Last Of Us” me dejó completamente descolocado. Si el primer capítulo fue intenso, este fue una verdadera montaña rusa emocional. No solo se intensificaron los peligros, sino que también golpeó directamente en el corazón de la historia y de quienes seguimos esta serie desde el principio.

Lo que pasó en este episodio fue devastador. Sin rodeos. En apenas una hora, se desataron eventos que cambiarán por completo el rumbo de la serie y de sus personajes. Si sentiste angustia, enojo o tristeza al verlo, créeme, no estás solo. Y si estás buscando poner en orden todo lo que pasó, aquí te cuento lo más importante del capítulo. Eso sí, acá te coloco una ALERTA DE SPOILERS .

El capítulo 2 de la Temporada 2 de "The Last Of Us" se estrenó el domingo 20 de abril (Foto: HBO)

EXPLICACIÓN DE LO QUE PASÓ EN EL CAPÍTULO 2 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”

Un lazo que se fortalece: Ellie, Dina y Jesse

Una de las pocas cosas que me hicieron sentir algo de alivio fue ver cómo Jesse reacciona ante la relación entre Ellie y Dina. A pesar de haber tenido una historia con Dina, demuestra una madurez enorme al apoyar su relación con la protagonista de la serie, sin celos ni actitudes negativas. De hecho, se comporta como un verdadero amigo: cercano, honesto y respetuoso. En medio del caos, este tipo de vínculos se sienten como un respiro necesario.

Isabela Merced como Dina en "The Last of Us" Temporada 2. (HBO)

Seth intenta redimirse, pero Ellie no olvida

En este episodio también vimos a Seth, quien anteriormente había insultado a Ellie y Dina, acercarse para ofrecer una disculpa. Parecía sincero, como si realmente se arrepintiera. Aun así, Ellie no lo perdona tan fácilmente, y es comprensible. Las palabras que duelen no se borran tan rápido, por mucho que vengan acompañadas de arrepentimiento. Es un momento tenso, pero también muestra que no está dispuesta a dejar pasar ciertas cosas sin más.

Los infectados están cambiando

Uno de los aspectos más inquietantes de este episodio es la revelación de que los infectados están evolucionando. Ya no se comportan de manera impulsiva o predecible. Ahora se esconden bajo la nieve, utilizan cadáveres como camuflaje y se organizan. Es un giro aterrador, porque significa que ya no se trata solo de combatirlos: también es difícil detectarlos. La amenaza ahora es silenciosa y mucho más peligrosa e incluso inteligente.

Jackson, bajo ataque

Lo que antes parecía un lugar seguro, ahora se convirtió en un campo de batalla. La ciudad de Jackson sufre un ataque brutal por parte de los infectados, y no fue uno cualquiera. Fue algo planeado, coordinado, como si estuvieran actuando bajo una inteligencia colectiva. La comunidad, que se había mantenido relativamente estable, queda profundamente golpeada. Muchos mueren, y la ciudad pierde parte de lo que la hacía fuerte.

Joel salva a Abby… sin saber quién es realmente

Aquí es donde todo toma otro nivel. Joel arriesga su vida para salvar a Abby, quien había quedado atrapada entre infectados. Es una escena cargada de tensión, especialmente cuando uno ya sabe lo que viene después, tal y como pasa en los videojuegos. Joel no lo sabe aún, pero Abby es alguien con una conexión directa a su pasado, una que cambiará su destino para siempre. La ironía en esa escena es brutal: salva a quien está decidida a destruirlo.

La verdad que lo cambia todo

Una vez en la cabaña, cuando Abby y su grupo atrapan a Joel y Dina, llega la gran revelación. Abby no es una simple desconocida: es la hija del cirujano de los Luciérnagas que Joel mató al final de la primera temporada para rescatar a Ellie. Ella no busca justicia. Busca venganza. Lo que comenzó como una misión personal ahora se convierte en un ajuste de cuentas doloroso y violento. Ojo por ojo y ... ¿muerte por muerte?

La muerte de Joel: un momento desgarrador

Y entonces sucede. Abby asesina a Joel. No es rápido, no es limpio, no es sin dolor. Es cruel, directo, impactante y con demasiado sufrimiento para él (y también para los espectadores). La escena se queda contigo mucho después de haberla visto. Ellie llega cuando ya es demasiado tarde, y se ve obligada a presenciar cómo Abby le quita la vida a la persona más importante para ella. Es una escena tan dura que cuesta procesarla incluso sabiendo lo que pasaba en el juego.

La muerte de Joel Miller marcará un antes y un después en la vida de Ellie y en la historia de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿Qué pasará ahora con Ellie?

No hace falta pensarlo demasiado: Ellie buscará venganza. Este episodio deja claro que su mundo ha cambiado para siempre. Ya no es solo una sobreviviente. Ahora es alguien que carga con una pérdida irreparable, con una furia que la empuja hacia lo desconocido. Aunque Dina sigue viva y hay pistas sobre Abby y su grupo, lo que viene ahora será un camino de dolor, rabia y decisiones difíciles.