Franco Colapinto se ha posicionado como una de las grandes promesas de la Fórmula 1. Con tan solo 21 años, este talentoso piloto argentino debutó en el Gran Premio de Italia, al unirse al equipo Williams como sustituto del estadounidense Logan Sargeant. Esta oportunidad no solo ha marcado el inicio de su carrera en la máxima categoría del automovilismo, sino que también ha dejado huella tanto en su escudería como en los apasionados seguidores de la Fórmula 1.

Colapinto no solo ha impresionado por sus habilidades al volante; también ha logrado conectar con el público a través de las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Su carisma y espontaneidad lo han convertido en una figura entrañable, no solo en la pista, sino también fuera de ella. En este contexto, recientemente, el piloto argentino ha vuelto a ser el centro de atención gracias a una respuesta ingeniosa que ofreció a una fan, justo antes del Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de octubre en el icónico Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, corre durante la sesión de prácticas del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. (AFP)

La respuesta de Franco Colapinto antes del GP de Estados Unidos

El pasado 18 de octubre, mientras se preparaba para las prácticas en el circuito, Colapinto se encontró con una joven fan que le lanzó una pregunta muy directa: “¿Cuál fue tu primer auto?”. En lugar de dar una respuesta convencional, Colapinto sorprendió a todos con su ingenio. “No tengo auto, no tengo carro en la calle, no manejo. Si me pedís que te lleve, te alquilo uno”, respondió con picardía. Esta reacción no solo resalta su sentido del humor, sino que también deja ver su autenticidad y la capacidad de conectar con los fanáticos de manera única.

Colapinto: "No tengo auto en la calle, no manejo. Si me pedis que te lleve, te alquilo uno"



NO PARA 🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/gjWZfMwTqU — Tino (@TinoCLeclerc) October 17, 2024

Desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto ha demostrado que no es solo un piloto más en la parrilla. Su estilo de conducción y su enfoque audaz han llamado la atención de expertos y entusiastas del automovilismo por igual. Cada vez que sale a la pista, se siente la expectativa de lo que puede lograr, y sus resultados han estado a la altura de las expectativas. Este GP de EEUU no es solo otra carrera; representa una oportunidad para que Colapinto continúe su trayectoria ascendente y deje una marca en su primer año en la categoría.

