McKenzie Leigh Comfort es una joven estadounidense que ha desatado preocupación entre los dueños de mascotas después de compartir su aterradora experiencia con la popular aplicación de cuidado de perros Rover.

En una serie de videos subidos a TikTok, la usuaria detalla cómo sus dos perros desaparecieron misteriosamente mientras estaban bajo el cuidado de una niñera contratada a través de la plataforma, desencadenando una angustiosa búsqueda que duró varios días.

Comfort empezó contando que ella y su pareja habían utilizado Rover durante varios meses sin mayor problema, pero las cosas dieron un giro cuando recibieron un mensaje inesperado de parte de la persona que se estaba haciendo cargo de sus mascotas.

“Recibimos un mensaje de texto de lo más disparatado de esta persona desde la aplicación Rover que dice algo como esto: ‘Felicitaciones. Acabo de dejar a sus perros en su nuevo hogar. Es una propiedad de siete acres. El dueño es un sobreviviente de cáncer de 55 años. Estarán muy felices. Están tomando la decisión correcta’”, recordó la estadounidense.

McKenzie Leigh Comfort denunció que sus dos perros desaparecieron misteriosamente mientras estaban bajo el cuidado de una niñera contratada a través de la plataforma Rover. (Foto referencial: Pixabay)

Aterrada, Comfort pidió detalles del aviso, señalando que ella nunca había solicitado que sus perros fueran llevados a otro hogar. Como las respuestas de la cuidadora no tenían sentido, la joven se puso en contacto con un representante de Rover.

“Nos comunicamos con Rover, les contamos lo que está sucediendo y ellos nos responden inmediatamente: ‘Oh, esta persona ya está baneada de la aplicación y ya hay una investigación policial abierta con ella. Entonces, cuando ustedes llamen a la policía, ya tendrán un expediente sobre esta persona. Llámenlos ahora mismo’”, afirmó.

Después de contactar a la plataforma y a la policía, Comfort inició la búsqueda de sus mascotas. Mediante las redes sociales, logró encontrarlos gracias a una persona que vio a los canes vagando por las calles durante varios días.

Conversando con varios usuarios de Facebook, pudo descubrir que los cuidadores, llamados Gina y Gabe, aparentemente eran “conocidos en Rover y en la comunidad por perder perros, y la gente les ha permitido seguir haciéndolo a través de diferentes aplicaciones y sitios”.

De esta forma, Comfort llegó a una conclusión: al parecer, los cuidadores habrían perdido a sus perros varios días antes, pero para no admitir su error, inventaron una historia sobre haberlos dejado en una casa ajena en un intento por safarse de la situación.

“No recomendaría Rover ni Wag”, advierte la joven. “Tenemos a los perros: están en casa, a salvo, felices. Pero ten cuidado, porque la gente está loca”.

En la sección de comentarios, los usuarios compartieron sus propias experiencias utilizando la plataforma Rover.

“Dejé de usar Rover después de que mi perra sufriera un corte horrible en el cuello”, compartió un usuario. Otro agregó: “Nuestra niñera de Rover nunca apareció después de su primera visita y nuestro perro estuvo sin comer y afuera toda la noche”.

“La niñera de Rover dejó a mi perro en una jaula durante más de 24 horas. No me dejó recoger a mi perro el día que comunicamos que lo recogeríamos (porque no estaba allí y estaba fuera de la ciudad)”, reveló un tercero.