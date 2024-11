Vivir en una embarcación es una experiencia única que despierta la curiosidad de muchos. Luli Bertelotti, tripulante de cruceros y creadora de contenido, reveló uno de los secretos mejor guardados de la industria: la manera en la que recibe sus compras mientras navega por los océanos.

La joven argentina explicó que, aunque pueda parecer complicado, existe un sistema bastante sencillo para recibir envíos a bordo. “Cómo me llegan los paquetes es la pregunta que me hacen siempre que muestro cosas que me llegan o compro por internet”, dijo la tiktoker.

La tripulante empezó aclrando que, a pesar de estar constantemente en movimiento, los miembros de la tripulación tienen acceso a servicios de mensajería especiales. “Cuando estamos en Miami, que es nuestro puerto de embarque todos los sábados, hay gente que se dedica a recibir nuestros paquetes y traerlos al barco”, señaló.

Luli detalló que suele utilizar un servicio llamado “For Crew Only” (Solo para tripulación), el cual le permite recibir paquetes comprados en Internet.

La usuaria Luli comparte su vivencias en altamar a través de sus redes sociales. (Foto: @lulideloscruceros)

Para utilizar este servicio, simplemente debe proporcionar la dirección de la empresa y los encargados se encargarán de entregar el paquete al barco el día de embarque.

Eso sí, la joven destacó que este método es mucho más rápido que utilizar los servicios de envío ofrecidos por la compañía de cruceros.

“La línea de crucero también nos da una dirección a la cuál podemos enviar paquetes o cartas, pero el envío suele tardar más”, explicó. Ella prefiere utilizar “For Crew Only” porque los paquetes llegan mucho más rápido y puede recibir desde ropa y maquillaje hasta comida.

@lulideloscruceros por más que el crucero esté mayormente navegando en alta mar 🌊 todas las semanas cuando llegamos al puerto de embarque es cuando se suben todas las provisiones para el crucero y también suelen haber servicios para la tripulación, personas que suben al barco para traer los paquetes que nosotros pedimos online y enviamos a su dirección. la línea de crucero también nos da una dirección a la cuál podemos enviar paquetes o cartas y ellos distribuyen a los barcos para que nos llegue. lo bueno es que es de este modo el envío es gratis pero suele tardar más que los servicios pagos ya que los pagos suelen tener dirección en la misma ciudad que el puerto y llegan más rápido. ahora si… quedan preguntas al respecto? 🤓 ♬ original sound - luli de los cruceros ⚓

¿Qué sucede cuando un crucero se hunde? Una tripulante lo explica

Tiempo atrás, la misma tripulante dio a conocer el protocolo a seguir cuando una embarcación se hunde. Según Luli, las compañías de cruceros invierten grandes esfuerzos en capacitar a su personal, asegurando que estén preparados para enfrentar cualquier eventualidad.

En un video de YouTube, la argentina aseguró que la tripulación recibe una formación exhaustiva en diversas áreas que van desde primeros auxilios hasta control de daños.

Uno de los aspectos más llamativos de la seguridad en los cruceros es el uso de toboganes verticales para evacuar a la tripulación en caso de emergencia. Estos sistemas permiten a los miembros de la tripulación descender rápidamente y de forma segura al agua.

Según la tripulante, los cruceros cuentan con distintos servicios destinados a satisfacer las necesidades del personal. (Foto referencial: Hornet_Pictures)

Además de los toboganes, los cruceros realizan simulacros semanales que involucran a toda la tripulación y que preparan a todo el personal para enfrentar cualquier problema.

Luli también mencionó que cada miembro de la tripulación cuenta con una tarjeta de emergencia que indica su rol específico en caso de evacuación. Esta tarjeta detalla el punto de reunión y el bote salvavidas asignado a cada persona.

A pesar de que las probabilidades de un accidente grave son bajas, la preparación es fundamental en la industria de los cruceros. Gracias a los rigurosos protocolos de seguridad, los pasajeros pueden disfrutar de sus vacaciones con la tranquilidad de saber que están en buenas manos.