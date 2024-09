La red social TikTok se ha convertido en un imán para los estafadores, quienes aprovechan la popularidad de la plataforma para engañar a los usuarios y obtener información personal o dinero. Una de las últimas tácticas utilizadas por estos ciberdelincuentes es el phishing a través de mensajes de texto, donde se hacen pasar por representantes de la red social para ofrecer falsas oportunidades de empleo.

El medio Mirror informó que, recientemente, un usuario compartió un mensaje sospechoso que recibió en su teléfono. El remitente, que afirmaba ser del departamento de recursos humanos de TikTok, ofrecía un empleo a tiempo parcial sin requerir experiencia previa.

Al compartir su experiencia, el usuario generó una gran cantidad de comentarios provenientes de personas que habían recibido mensajes similares, confirmando que se trataba de una estafa.

Usuarios denuncian haber recibido un mensaje de texto en donde TikTok ofrece empleo sin exigir experiencia. (Foto: @sjnotsj / Reddit)

“Hola, soy del departamento de recursos humanos de TikTok. Tu currículum es muy adecuado para nuestros puestos. Para el desarrollo empresarial, TikTok necesita 300 socios a tiempo parcial. No se requiere experiencia”, decía el texto.

“El ambiente de trabajo es relajado. Trabajas por teléfono y es fácil aprender. El salario diario es de $223 a $557. Ponte en contacto lo antes posible para obtener más detalles del trabajo. Esperamos verte pronto”, concluyó el mensaje.

¿Qué es el phishing y cómo funciona?

Estas estafas de phishing suelen seguir un patrón similar. Los estafadores utilizan un lenguaje formal y profesional para dar credibilidad a sus mensajes, ofreciendo atractivos incentivos económicos para captar la atención de las víctimas.

Una vez que el usuario muestra interés, los estafadores suelen solicitar información personal, como datos bancarios o números de seguridad social, con el pretexto de realizar pagos o verificar la identidad del candidato.

El phishing es uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes. (Foto referencial: Racool_studio / Freepik)

Es importante recordar que, como parte de este método de estafa, los ciberdelincuentes suelen crear un sentido de urgencia para presionar a las víctimas a tomar decisiones apresuradas.

Además, pueden utilizar técnicas de ingeniería social para manipular las emociones de sus objetivos y hacer que se confíen de ellos. Por ejemplo, pueden apelar al deseo de las personas de ganar dinero fácil o de encontrar un trabajo estable.

¿Cómo protegerse de estas estafas?

TikTok advierte a sus usuarios que sean cautelosos con cualquier comunicación que parezca provenir de la empresa y que solicite información personal o financiera.

“TikTok no realiza este tipo de publicidad. Cualquiera que reciba estos mensajes debe saber que se trata de una estafa total”, dijo un portavoz de la empresa al New York Post.

TikTok se pronunció luego de que los usuarios compartieran los mensajes enviados por los estafadores. (Foto referencial: SAM-RIZ44 / Pixabay)

La compañía recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos, no descargar archivos adjuntos desconocidos y no compartir información personal con nadie que no se haya identificado de manera verificable.

Cabe agregar que TikTok nunca solicitará información personal a través de mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados. Si recibes un mensaje sospechoso, lo mejor es ignorarlo y eliminarlo.

Si tienes dudas, puedes verificar la información directamente en el sitio web oficial de TikTok o comunicarte con el servicio de atención al cliente a través de los canales oficiales.

Cómo evitar las estafas por Internet

Para evitar ser víctima de ciberdelincuentes, sigue estos consejos: