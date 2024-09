Todos aquellos que preparan pasteles o algún otro postre se han enfrentado a una misma situación: estas exquisiteces quedan pegados en los moldes y se hace difícil retirarlos sin que se echen a perder. El aceite en aerosol es un ingrediente al que recurren varios reposteros, pero a muchos no les gusta esta opción. No desesperes. Una experta en repostería compartió un truco para que estos problemas no se vuelvan a repetir, así que presta atención a sus consejos. Además, te recuerdo que Así puedes preparar un mug cake de chocolate sin azúcar en solo 5 minutos.

Si tienes experiencia en la preparación de pasteles, puede que no pases por ninguna complicación durante el proceso. Los moldes se convierten en los grandes aliados para que los postres queden a la perfección.

Sin embargo, es usual que luego de desmontar el pastel parte del contenido queda pegado a la superficie. La presentación, por obvias razones, puede verse arruinada y nadie desea experimentar esa sensación.

¿Cómo evitar que un pastel se quede pegado al molde?

Algunas personas pasan utensilios alrededor de los moldes para desmontar los postres y otros utilizan aceite en aerosol con el objetivo de que no se quede pegado. Sin embargo, existe una técnica mucho mejor, según contó la experta en gastronomía Andrea Rivera Wawrzyn a the kitchn.

La masa casera para pasteles es el secreto. Tan solo debes batir partes iguales de harina común, aceite vegetal y manteca vegetal hasta que se integren. Una vez que hayas terminado de prepararla, refrigera en un recipiente hermético.

Cuando quieras utilizarla en tus moldes asegúrate de usar un pincel de repostería y pintar el interior del molde.