Alquilar un auto es una experiencia común para muchas personas. Ya sea por comodidad o necesidad, es una opción que ofrece libertad durante un viaje; sin embargo, hay ciertos cuidados que pueden hacer la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de complicaciones.

La mayoría de personas se enfoca en revisar el contrato, el seguro o la ruta que tomarán, pero suele pasar por alto un detalle aparentemente simple. Aunque puede parecer algo menor, dejarlo de lado podría traerte problemas que van más allá del viaje.

Expertos advierten que uno de los errores más comunes es no revisar ni fotografiar el vehículo al momento de recogerlo. “Muchas compañías hacen una inspección rápida cuando devuelves el auto, y si encuentran un rayón o golpe no reportado, te tocará a ti demostrar que no fue tu culpa”, explicó Sally French, experta en viajes de NerdWallet, en conversación con el medio HuffPost.

Expertos recomiendan inspeccionar y fotografiar el vehículo para evitar problemas por daños preexistentes. (Foto referencial: Freepik)

Contar con fotos del auto al momento de la entrega inicial puede ayudarte a evitar pagar por daños que no causaste. “Desafortunadamente, no todas las empresas de alquiler son igual de honestas al registrar los daños previos”, comentó el bloguero Rocky Trifari.

“He escuchado historias de personas que fueron cobradas por cientos o miles de dólares por desperfectos que ya estaban o que ocurrieron después de la devolución”, agregó.

Andrea Woroch, experta en presupuestos, recomendó siempre revisar con detalle y documentar lo que encuentres. “Tomar fotografías puede respaldar tu versión con imágenes y marcas de tiempo”, explicó. Incluso si el personal dice que algunos rasguños son normales, es mejor reportarlos por precaución.

Sin pruebas, podrías terminar pagando por rasguños o golpes que no causaste. (Foto referencial: Freepik)

Woroch también sugiere hacer la revisión en una zona bien iluminada, especialmente si recibes el vehículo en un estacionamiento subterráneo. “Llévalo a un lugar más claro si es necesario”, dijo. Además, puedes pedir a un agente que te acompañe y tome nota de los daños visibles.

Para una protección extra, conviene grabar un video recorriendo el vehículo, incluyendo neumáticos, techo y nivel de gasolina. “No olvides el techo ni debajo de los parachoques”, dijo French.

Si devuelves el auto fuera de horario, la blogger de viajes Esther Susag recomienda enviar un correo con la hora exacta y guardar las fotos por al menos unas semanas. “Tomar unos minutos para hacer esto puede ahorrarte un gran dolor de cabeza”, concluyó.

Tomar fotos y videos puede ahorrarte dinero y estrés si surgen reclamos después del viaje. (Foto referencial: Freepik)

Plataformas para alquiler de autos

Plataformas para alquilar autos en Lima, Perú:

Localiza Rent a Car: Empresa con buena presencia en Sudamérica.

Hertz Perú: Sucursal de la marca internacional.

Alamo Perú: Opción internacional con buena disponibilidad en Lima.

Budget Perú / Avis Perú: Parte de grandes cadenas con presencia en Lima.

Joinnus Auto / Carhunter / Rentsmart: Plataformas digitales más nuevas con enfoque en alquiler de autos entre personas o con empresas pequeñas.

Plataformas para alquilar autos en Estados Unidos:

Enterprise Rent-A-Car: Una de las más grandes y confiables.

Hertz: Amplia variedad de autos y beneficios para miembros frecuentes.

Avis / Budget / Alamo / National: Muy utilizadas por turistas y viajeros de negocios.– Ofrecen reservas online y servicios express.

Turo: Plataforma estilo Airbnb para autos.

Zipcar: Ideal para alquiler por horas o trayectos cortos.

