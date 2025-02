Qué significa que tu gato te lama mientras lo acaricias

Si tienes un gato, seguro que conoces bien esa sensación característica de su lengua áspera. Y es que, su lengua está cubierta de unas pequeñas protuberancias llamadas “papilas”, que les ayudan a mantener su pelaje limpio. De hecho, los felinos pasan entre el 30% y el 50% del día acicalándose. Pero, ¿por qué tu gato te lame? Puede que pienses que es solo una forma de mostrar cariño, pero hay más detrás de ese gesto.

Expertos en gatos, veterinarios y hasta investigadores han encontrado varias razones por las que tu gato te lame una y otra vez. Algunas son súper tiernas, mientras que otras podrían ser señales de algo más serio. Para entender por qué lo hace, solo tienes que estar atento a las pequeñas pistas que te da tu felino.

1. Para demostrar afecto

Según la empresa del cuidado de mascotas Pumpkin, lamer no solo es una forma de acicalarse, sino también una manera en que los gatos te muestran su amor. En pocas palabras, tu gato está creando un vínculo social contigo al lamerte. Esta muestra de afecto probablemente provenga de su etapa de gatito, cuando su madre lo lamía para expresarle cariño. Muchos gatos mantienen este comportamiento en la vida adulta, lamiendo a sus humanos y otras mascotas cercanas para compartir ese mismo sentimiento de afecto.

2. Para marcar su territorio

Los gatos tienen sus formas de reclamar algo como propio, y lamerte es una de ellas. Junto con comportamientos como frotarse las mejillas, rascarse, rociar con orina o amasar, el lamido es su manera de marcarte como parte de su territorio. Cuando te lame, tu gato podría estar enviando un mensaje claro a otros gatos o animales: “¡Eres mío y solo mío!”

3. Para arreglarte

Es posible que tu gato no se dé cuenta de que lamerte no te va a “limpiar”, pero en su mente está haciéndote un favor, y no porque crea que estás sucio. Este comportamiento social es completamente natural para ellos. Según Texas Veterinary Medical Foundation, las gatas madre acicalan a sus gatitos para enseñarles a hacerlo por sí mismos, mostrarles cariño y fortalecer el vínculo entre ellos. Lo que hace tu gato es una especie de acicalamiento, un comportamiento común no solo entre los gatos, sino también entre muchos mamíferos y aves.

Aunque parezca simple, es posible que tu gato te esté lamiendo porque siente el sabor de algo que le gusta en tu piel. | Crédito: Freepik

4. Probar algo interesante

Aunque parezca algo simple (o incluso tonto), tu gato podría estar lamiéndote porque le gusta el sabor de algo que tienes en la piel. Tal vez hayas derramado algo sin darte cuenta o hayas tocado comida que dejó un residuo en tu cuerpo.

Si hace calor o has estado haciendo ejercicio, es probable que tu sudor haya dejado un rastro salado, ¡y eso es lo que tu gato está buscando saborear!

5. Para llamar tu atención

Tu gato también puede lamerte para llamar tu atención. Ya sea que quiera que lo acaricies, lo alimentes o lo levantes, este comportamiento es su forma de decirte “¡mírame!” Es como cuando te toca con la pata, maúlla o amasa, buscando que le prestes atención. Básicamente, el lamido es su manera de decirte que necesita algo de ti.

6. Para hacer frente a la ansiedad o el estrés

Tu gato también puede lamerte porque está ansioso o estresado. Según Pumpkin, un lamido o acicalamiento excesivo puede ser señal de un problema de conducta o de salud, muchas veces los gatos lo hacen como una forma de lidiar con el estrés o la ansiedad. Es su manera de calmarse y sentirse mejor.

Es posible que tu gato te lama más después de mudarte a una nueva casa o cuando experimenta algún cambio en su entorno. Este tipo de lamido no suele ser un problema, a menos que sea tan frecuente que cause enrojecimiento o zonas calvas en su piel. En ese caso, podría ser una señal de que está lidiando con mucho estrés.

Tu gato puede lamerte porque está ansioso o estresado. | Crédito: Freepik

7. Para que los dejes en paz

Tu gato podría estar molesto por algunas de tus acciones. En concreto, si lo sostienes o acaricias demasiado, es posible que tu felino comience a lamerte con la intención de alejarte. Es su forma de decirte que necesita algo de espacio.

Ten cuidado: si tu gato te lame en exceso, no siempre está jugando. Ese lamido podría ser una señal de advertencia. Si no le prestas atención, es posible que termine dándote una mordida o un arañazo para mostrarte que ya tuvo suficiente.

8. Simplemente sentirse bien

A veces, el comportamiento de tu gato sigue el clásico refuerzo positivo. Según Academy Animal Hospital, un buen ejemplo de esto es cuando te lame: su cerebro libera endorfinas, que son hormonas que producen una sensación de bienestar. Esa sensación tan agradable puede hacer que tu gato quiera seguir lamiéndote una y otra vez.

Igual que con cualquier tipo de refuerzo positivo, si respondes de forma cariñosa y afectuosa cuando tu gato te lame, estarás reforzando ese comportamiento. Esto hará que, probablemente, tu gato quiera lamerte aún más en el futuro.

¿Cómo hago para que mi gato deje de lamerme?

A menos que tu gato te lama todo el tiempo o se acicale en exceso, generalmente no hay de qué preocuparse. De hecho, es bastante probable que hasta disfrutes de este comportamiento tan natural de los gatos. Sin embargo, es verdad que puede ser un poco incómodo cuando te lame sin parar, sobre todo por lo áspera que es su lengua.

Si quieres parar este comportamiento, lo mejor es intentar distraerlo. Puedes probar abrazarlo o seguir acariciándolo para que se olvide un poco del lamido. Si ya se vuelve demasiado constante, lo más efectivo puede ser alejarte un rato para que deje de lamerte tanto.