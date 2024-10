En el mercado de la numismática hay monedas que cada vez más van subiendo su valor, por ello es importante que sepas en qué momento venderlas. El valor depende de las características de las piezas como año de acuñación, relación con algún momento histórico o conmemorativo, número de ejemplares, detalles, rarezas o imperfecciones, así como en el material en que se elaboraron. En esta nota, te doy a conocer las proyecciones para el 2025 sobre tres monedas.

El valor de una moneda, según el portal US First Exchange, se determina con base en tres factores principales: la rareza, la condición/grado de la moneda o billete y las condiciones del mercado, es decir, la demanda. Por ello, no está demás revisar las monedas en casa, hace poco se halló una valiosa refundida en una lata de caramelos.

Las proyecciones para el próximo año con respecto a la colección de monedas es que según Mike Fuljenz, presidente de Universal Coin and Bullion habrá tres piezas muy valiosas para inversión y aquí te contamos cuáles son:

LAS MONEDAS QUE AUMENTARÁN SU VALOR EN 2025

LAS MONEDAS QUE AUMENTARÁN SU VALOR EN 2025

Águilas de Plata

Las monedas de American Silver Eagle, que fueron acuñadas entre el 1986 y 2024,se caracterizan porque en el anverso se observa la figura de cuerpo completo de “Liberty”, y en el reverso un águila que simula estar en aterrizaje con una rama de roble en la garras. Cada Silver Eagle tiene un valor nominal de US$1 y contiene exactamente una onza de plata pura en una aleación de 99,93% de plata y 0,07% de cobre. Se estima que uno de estos ejemplares sin circular valen entre US$36 a US$37.

25 centavos de Washington 2012

Las moneda de 25 centavos de Washington, acuñadas en la Casa de la Moneda de San Francisco en el 2012, no estaban destinadas a entrar en circulación luego de su producción, pero terminaron en el bolsillo del ciudadano común. Un ejemplar en buenas condiciones se pueden comprarse en eBay de US$3 a US$5.

Monedas de oro American Eagle

Una moneda de oro American Eagle de US$5 sin circular que contenga 1/10 de onza de oro fino debería seguir aumentando su valor este año, de acuerdo con el especialista Mike Fuljenz, debido a que la cotización del ese metal ha subido un 30% en 2024 y del 800% desde el 1 de enero de 2000. La moneda se oferta US$295 y US$305, por lo que se trata de una buena inversión.

¿CÓMO CONSERVAR LAS MONEDAS VALIOSAS?

Debes tener en cuenta que el estado de conservación de una moneda influye significativamente en su valor.