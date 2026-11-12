California suma otro parque de diversiones a la lista de establecimientos que dejarán de funcionar. DropZone Waterpark, ubicado en la ciudad de Perris, anunció que cerrará sus puertas de manera permanente después de 10 años de actividad. La noticia fue comunicada por StandGuard Aquatics, empresa encargada de administrar el recinto para el condado de Riverside, mediante una publicación en sus redes sociales el viernes 6 de noviembre.

“Después de 10 años increíbles administrando con orgullo DropZone Waterpark para el condado de Riverside, nos entristece profundamente compartir la noticia de que DropZone Waterpark cerrará permanentemente”, indicó el mensaje difundido por la compañía en sus redes sociales.

La organización también recordó algunas de las experiencias que pudo compartir con sus visitantes, como recibir a numerosas familias, celebrar cumpleaños, ver crecer a los niños y crear recuerdos inolvidables durante los veranos.

La empresa StandGuard Aquatics anunció la decisión y agradeció a los trabajadores, visitantes y residentes del condado de Riverside. (Foto: @dropzone_waterpark / Instagram)

¿Qué dijo la administración sobre el cierre de DropZone Waterpark?

En su comunicado, StandGuard Aquatics agradeció a los trabajadores, visitantes y residentes de la comunidad por el respaldo recibido durante todos estos años.

“A nuestro increíble personal, fieles visitantes y a la comunidad del condado de Riverside: ¡GRACIAS! Su apoyo, dedicación y entusiasmo hicieron que cada verano fuera especial”, expresó la empresa.

El establecimiento había cerrado oficialmente su temporada el martes 8 de septiembre. En aquella oportunidad, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó que esperaba volver a recibir a sus visitantes el siguiente verano; sin embargo, semanas después confirmó que no reabrirá. Hasta el momento, la administración no ha comunicado públicamente las razones que motivaron el cierre definitivo.

La administración no reveló los motivos del cierre, que se suma al próximo final de operaciones de California’s Great America en 2027. (Foto referencial: @cagreatamerica / Instagram)

¿Cómo era el parque acuático de Perris?

De acuerdo con el sitio web de la ciudad de Perris, el recinto anteriormente era conocido como Perris-Menifee Valley Aquatic Center. Su construcción, correspondiente a un proyecto de 12 acres, concluyó en 2014. Entre sus principales atracciones se encontraban toboganes de agua con curvas, un río lento, una estructura con un balde que descargaba agua y una piscina de grandes dimensiones que también podía utilizarse para competencias de natación.

El anuncio llega en medio de otra noticia relacionada con el cierre de un conocido parque de California. Six Flags Entertainment Corporation confirmó el 6 de noviembre que California’s Great America, ubicado en Santa Clara, tendrá su última temporada de funcionamiento en 2027.

El establecimiento abrió sus puertas en 1976 y, según la compañía, recibió a decenas de millones de visitantes a lo largo de su historia. Su temporada de despedida ofrecerá una última oportunidad para visitarlo antes de su cierre definitivo, previsto para el Día del Trabajo de Estados Unidos, en septiembre de 2027.