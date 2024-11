Durante la tercera noche de su gira Eras Tour en Toronto, Taylor Swift no solo deleitó a sus fans con sus éxitos, sino que también ofreció un tierno guiño a su relación con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. En cierto momento del espectáculo, la cantante realizó una coreografía que los fans más atentos reconocieron de manera instantánea.

Con rápidos movimientos de manos y una gran sonrisa, Swift recreó un baile que Kelce había hecho meses antes en su concierto de Londres, durante la canción “Karma”. Este intercambio de gestos, captado por los presentes y compartido en redes sociales, causó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En aquella ocasión, el jugador de fútbol americano subió al escenario para una actuación sorpresa junto a su novia. Su aparición emocionó al público y demostró que su relación va más allá de una simple admiración mutua.

Kelce, que vestía un traje negro con un sombrero de copa a juego, cargó a Swift luego de que ella fingiera desmayarse. Luego, la llevó a un sofá rojo en el centro del escenario, donde la cantante se quitó el vestido para revelar un bralette blanco brillante y un pantalón de cintura alta.

El romance de Kelce y Swift se ha convertido en una fuente de inspiración para millones de fans en todo el mundo. La pareja ha demostrado que el amor puede florecer incluso en medio de agendas apretadas y carreras exigentes. Aunque su relación sigue siendo relativamente nueva, ya se ha convertido en una de las favoritas del público.

La reacción de Taylor Swift tras su histórica nominación al Grammy 2025

Durante uno de sus conciertos en Toronto, la cantante de pop aprovechó para agradecer a sus fanáticos por permitir que su undécimo álbum, The Tortured Poets Department, pueda ser incluido en uno de los eventos más importantes de la música el 2025.

Fue en medio de las canciones My Boy Only Breaks His Favorite Toys y This Is Why We Can’t Have Nice Things que la exitosa artista de 34 años agradeció a sus seguidores luego de convertirse en la primera mujer en tener siete nominaciones a Álbum del año en los Grammy.

“Ustedes abrazaron el álbum Tortured Poets Department. Esto es realmente emotivo para mí. Este álbum lo escribí durante la gira Eras. Traté de mantenerlo en secreto para ustedes y luego lo anuncié. Básicamente, estábamos trabajando muy duro para armar en secreto un nuevo capítulo del Eras Tour de The Tortured Poets Department y queríamos sorprenderlos con él”, comenzó diciendo la también productora y actriz.

La intérprete de “Shake it Off” agregó: “Son maravillosos al profundizar en este álbum y comprender de dónde vengo con él. Todo lo que sucede es un reflejo directo de la pasión que demuestran y ustedes lograron que este álbum fuera nominado a seis premios Grammy, así que gracias”.

La cantante se encuentra de gira en Australia. (Foto referencial: CHANDAN KHANNA / AFP)

Como se recuerda, Taylor Swift consiguió seis nominaciones en los Grammy 2025. Fue la semana pasada que la Academia de la música incluyó a la artista en la categoría Mejor álbum del año con su disco The Tortured Poets Department.

Esta producción también hizo que la cantante fuera incluida en las nominaciones en los Grammy como Mejor álbum pop vocal. Del mismo modo, Swift fue nominada a Mejor interpretación de dúo/grupo pop con la canción Us. Interpretada junto con la cantante Gracie Abrams.