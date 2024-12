La reconocida actriz y cantante Jennifer Lopez ha encontrado una profunda conexión con su último papel en la película “Unstoppable”. Interpretando a Judy Robles, la madre del luchador Anthony Robles, la también empresaria reveló que su propia experiencia como madre soltera fue fundamental para dar vida a este personaje con mucha autenticidad.

En entrevista con Entertainment Weekly, Lopez compartió cómo su papel como madre de los gemelos Max y Emme la llevó a reflexionar sobre los desafíos y recompensas de criar sola a sus hijos.

“A veces he sido madre soltera y me he preguntado: ‘¿Soy suficiente para ellos?’”, se preguntó la artista. “Y la verdad es que lo único que necesitas es un buen padre que te quiera”.

Jennifer Lopez y Marc Anthony tienen dos hijos, los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Anthony. (Foto: @jlo)

Ambos nacieron el 22 de febrero de 2008. (Foto: @jlo)

La historia de Anthony Robles, un joven que nació sin una pierna y que logró superar todos los obstáculos para convertirse en un campeón de lucha, repercutió profundamente en la cantante.

“Lo escuchas en la voz de Anthony y ves lo que ha sido capaz de lograr”, comentó la actriz sobre el atleta. “Eso es lo que me dio la película: eres suficiente”.

La propia Judy Robles, madre de Anthony en la vida real, quedó impresionada con la interpretación de Lopez.

"Unstoppable" podrá verse en Prime Video el 16 de enero de 2025. (Foto: Amazon MGM Studios)

“Ella fue capaz de comprender realmente cómo me sentía, tanto en mis altibajos”, declaró la mujer. “Anhelamos ser amados y queremos que algo imposible se resuelva. E incluso cuando lo vemos y decimos: ‘Pero tengo que seguir luchando’, siempre hay un poco de esperanza”.

Lopez, quien comparte la custodia de sus gemelos con su exesposo Marc Anthony, ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con la maternidad. Recientemente, la cantante decidió tomarse un descanso de su apretada agenda para pasar más tiempo con sus hijos.

“Decidí tomarme este verano libre y estar en casa con los niños y creo que fue lo mejor que he hecho en mi vida”, declaró. “No es propio de mí hacer eso”, agregó.

¿De qué trata “Unstoppable” y dónde se puede ver?

Unstoppable es una película biográfica que narra la historia real de Anthony Robles, un luchador que nació sin una pierna pero que logró superar todas las adversidades para convertirse en campeón nacional de lucha libre universitaria.

La cinta, protagonizada por Jennifer Lopez en el papel de la madre de Anthony, explora la relación entre madre e hijo y cómo el amor incondicional puede impulsar a alguien a alcanzar sus sueños.

Cabe agregar que, aunque la película tuvo un estreno limitado en cines, Prime Video confirmó que esta podrá verse en la plataforma el 16 de enero de 2025.