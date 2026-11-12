NUEVA YORK.- Al menos ocho personas murieron después de que un edificio de tres pisos en Brooklyn se derrumbara al borde de una obra en construcción en el distrito neoyorquino de Brooklyn, informó el jueves el alcalde la ciudad.

Los bomberos seguían excavando el jueves en la mañana entre los escombros para encontrar a otros que pudieran estar atrapados bajo los restos.

El edificio se vino abajo el miércoles por la tarde. Al menos 17 personas resultaron heridas, incluidos tres bomberos, dijo el alcalde, Zohran Mamdani.

“No hay palabras para una pérdida de esta magnitud”, publicó Mamdani en X. “Mi corazón está con las familias y seres queridos de quienes hemos perdido, quienes están heridos y todos los que hoy están de luto”.

Rescue workers have spent the night searching the site of yesterday’s building collapse, working under extremely dangerous conditions to find and save anyone who may still be trapped. I am heartbroken that eight New Yorkers have now lost their lives and at least 17 have been injured, including three firefighters. There are no words for a loss of this magnitude. My heart is with the families and loved ones of those we have lost, those who are injured and everyone grieving today. Rescue operations are ongoing. Please stay clear of the area and keep those affected, and our first responders risking their lives in these efforts, in your thoughts. If you are unable to reach someone you believe may have been affected by the collapse, please call 311. If you are outside New York City, call 212-639-9675 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 12, 2026

Decenas de bomberos y policías, armados con picos y sierras eléctricas, treparon durante la noche sobre el montón de escombros, abriendo agujeros en las ruinas para sacar a personas cubiertas de polvo de debajo de pilas de madera retorcida y ladrillos.

Los rescatistas usaron perros para dar con posibles sobrevivientes. Los bomberos usaron cubos naranjas para retirar escombros de los montones de ruinas, tratando de llegar a personas que pudieran estar atrapadas.

Se pronosticaban fuertes lluvias para la ciudad el jueves por la tarde y no se sabe de momento cómo eso afectará las labores de búsqueda.

La causa del colapso estaba bajo investigación, pero el comisionado de edificios de la Ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, señaló que, cuando la estructura se vino abajo había obreros excavando en una finca vacía contigua para levantar un nuevo edificio.

Gran parte de los escombros del inmueble caído —una estructura de uso mixto con apartamentos sobre un espacio comercial en la planta baja— terminó en una enorme pila dentro del foso de la obra. Otro edificio que compartía una pared con la estructura colapsada permanecía en pie, pero sin esa pared, lo que dejó a la vista el interior, incluido un dormitorio y armarios llenos de ropa.

Unos 250 bomberos trabajaban en el lugar, indicó Mamdani. Dos muertes se anunciaron el miércoles y las otras se confirmaron el jueves.

Por la noche, los bomberos sacaron a una mujer —aún viva y moviéndose— de un agujero, la izaron en una camilla y la trasladaron de prisa a una ambulancia que esperaba. Se sacó a más personas de debajo del montón a medida que avanzaba la noche.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, afirmó que los equipos de rescate realizaban un trabajo “peligroso y arriesgado”. “Cada movimiento está coreografiado”, manifestó.

Los mensajes telefónicos y correos electrónicos en busca de comentarios fueron dejados el miércoles al arquitecto, al propietario del inmueble y al contratista que figuran en los registros de la ciudad como vinculados a la obra.

Un residente del edificio derrumbado, Anderson Velez, contó al New York Post que estaba en el trabajo cuando su esposa lo llamó y le dijo que ella y sus dos hijos, de 7 y 2 años, estaban atrapados entre los escombros.

“Me llamó cuando el edificio colapsó mientras ella estaba adentro, con escombros encima. Gritaba para que alguien ayudara a sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada”, relató.

Velez apuntó que después se enteró de que su familia había sido rescatada con vida de entre los escombros.