¿Estás buscando alguna actividad que te ponga a prueba? Siempre te otorgo el mejor entretenimiento y esta vez no pretendo fallarte. En esta ocasión, se trata de un reto visual que despertará en segundos tu agudeza visual, pues tendrás que ser rápido para encontrar un animal que está camuflado. Muchos participantes creyeron que era fácil este juego, pero solo unos cuantos superaron la dificultad. En caso de animarte a intentarlo, es vital que te concentres. También te interesará este ejercicio mental donde deberás hallar en poco tiempo una casa que no tiene puerta .

¿Sabes por qué te recomiendo seguidamente retos visuales? Ahora te brindaré la explicación. Te comento que no son un simple pasatiempo. Eso creía yo hasta que descubrí las mejoras que ocasionaron en mi persona, pues mi capacidad de observación mejoró notoriamente y se me hace fácil concentrarme en mis actividades; sin embargo, no son los únicos beneficios.

Unicef señala que estos juegos mentales trabajan cada parte del cerebro; además, estimulan las habilidades cognitivas y sociales. En el ámbito emocional, el estado de ánimo mejora en caso ganes, ya que se libera dopamina. ¿Aún sigues dudando en participar?

¿Ubicarás rápidamente a la cebra?

Este juego tiene una simple misión: encontrar una cebra camuflada. En la imagen estás apreciando una gran cantidad de tigres blancos y naranjas, pero entre ellos se esconde el animal de rayas blancas. Cuentas con 10 segundos para cumplir. ¿Lo conseguirás?

Reto visual: Tienes que concentrarte y ser un buen observador para encontrar el animal diferente. (Crédito: Genial Guru)

Conoce la solución del reto visual

Como te comenté en un principio, son contados los usuarios que lograron encontrar a la cebra. En caso de fallar, no te preocupes porque ahora te enseñaré la ubicación del animal en mención. ¡Presta atención!

Reto visual: Pocos participantes identificaron a la cebra en la imagen. (Crédito: Genial Guru)