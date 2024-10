Hay muchas personas que poco les importa entrenar su cerebro, pues tienen diversas responsabilidades que cumplir o no tienen interés alguno. Ante ello, pretendo cambiar ello porque tengo el objetivo de entretenerte mientras usas tu dispositivo móvil para navegar en las redes sociales; sin embargo, también deseo activar tus capacidades y sé que lo lograré. Hoy, te enseñaré un reto visual donde deberás ser rápido para encontrar la palabra MEJORE en solo 6 segundos. Parece imposible, pero te aseguro que sí hay posibilidades de ganar. La mejor forma de descubrir si conseguirás la victoria es que lo intentes.

¿Por qué te sugiero hacer retos visuales? Yo solía hacerlos como una forma de entretenerme cuando me sentía aburrido, pero en cuestión de tiempo, se convirtieron en una parte esencial de mi día. Te puedo asegurar que mi capacidad de concentración y observación mejoraron notoriamente, pues se me facilitaba fijarme en los detalles mínimos. En caso de incluir estos juegos a tus días, obtendrás los mismos resultados que he conseguido.

Busca rápidamente la palabra MEJORE

La cantidad de palabras que estás observando ocasionarán que te confundas y se te dificulte al buscar el principal objetivo. Ante esa situación, es necesario que te concentres y te fijes en los detalles mínimos. Confía plenamente en ti, sé que podrás lograrlo.

Reto visual: Es probable que te desorientes al buscar, pero no te des por vencido. (Crédito: Mag)

Conoce la solución del reto visual

El método adecuado para superar este juego era buscar la tilde en la palabra E. De conseguirlo, presentas una buena vista, pero de fallar, no te preocupes porque te enseñaré la solución. ¡Sigue practicando hasta convertirte en un experto!

Reto visual: La palabra diferente se encontraba en la primera fila. ¿Lo lograste? (Crédito: Mag)

Te explico sobre los retos visuales y sus beneficios

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

Mientras te diviertes realizando algún reto, acertijo, videojuego u otra actividad recreativa, se trabajan aspectos fundamentales como el perfeccionismo de las aptitudes motoras, sociales y emocionales, de acuerdo a Unicef . Es más, se reduce los niveles de estrés, ayuda a procesar emociones difíciles e incrementa la confianza.