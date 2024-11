Como es habitual, quiero brindarte el mejor contenido educativo que te mantenga entretenido y sea capaz de poner a prueba tus habilidades cognitivas. En esta ocasión, te presentaré un reto visual que desafiará tu agudeza visual, ya que deberás encontrar una palabra que está escrita totalmente diferente a las demás. Para incrementar la dificultad, contarás con un máximo de 7 segundos y tienes que lograrlo en ese tiempo. ¿Te atreves a probar suerte? También te invito a resolver el siguiente acertijo: ¿Qué soy si llevo años en el mar sin nadar ni navegar?

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me entretienen en mis tiempos libres, pero eso no es el motivo principal. En realidad, son capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Dónde está la palabra PUENTE?

La imagen te está presentando una gran cantidad de palabras FUENTE, pero te mencionaré que se esconde PUENTE entre ellas. Quizás las decenas de vocablos te compliquen; sin embargo, concéntrate y te aseguro que será sencillo. ¿Preparado? ¡Comienza el conteo!

Reto visual: Observa con atención esta imagen. Tienes que ser rápido para ubicar la palabra objetivo. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

¿Te resultó sencillo? Entonces, eso evidencia que cuentas con una buena agudeza visual, pero en caso no te alcanzó el tiempo o sigues buscando, no hay problema porque en el siguiente gráfico te mostraré la ubicación del objetivo. ¡Presta atención!

Reto visual: Este tipo de pruebas son capaces de incrementar tu nivel de observación. (Creación: Mag)