¿Te sientes listo para asumir desafíos entretenidos y que sean complejos? Entonces, te encuentras en el sitio web indicado porque Mag te enseñará ahora un reto que despertará tu agudeza visual. Es verdad que presenta una elevada dificultad, pero sí es posible resolverlo si te concentras en todo momento. La prueba de hoy te mostrará la palabra JUEGO que se repite en diversas ocasiones, no obstante, tu misión será detectar el vocablo FUEGO en 9 segundos. ¿Conseguirás la victoria en ese corto tiempo? ¡Es hora de que lo descubras!

Quizás te preguntes por qué te enseño este tipo de contenido y aquí te revelaré la razón. Desde hace un buen tiempo, realizo retos visuales. En realidad, lo tomaba como un entretenimiento pasajero, pero conforme pasaba el tiempo, me agradaban y me acostumbré a realizar alguno cada día. Sin embargo, pude detectar que mi capacidad de observación y mi concentración tuvieron mejorías y lo descubrí cuando se me hacía fácil hallar cosas perdidas.

Este tipo de juegos también refuerzan la salud mental de una persona, especialmente, en un menor de edad. Mientras se divierten realizando algún reto, acertijo, videojuego u otra actividad recreativa, se trabajan aspectos fundamentales como el perfeccionismo de las aptitudes motoras, cognitivas, sociales y emocionales, de acuerdo a Unicef . Es más, reducen los niveles de estrés, ayudan a procesar emociones difíciles e incrementan la confianza. ¿Aún sigues dudando?

¿Ubicarás la palabra en segundos?

Mira atentamente el gráfico y no te distraigas. Quizás tus ojos se confundan por la cantidad de palabras, pero trata de fijarte en la primera letra de cada JUEGO. Así será más sencillo de conseguir la victoria. ¿Listo? ¡Ya empezó la cuenta regresiva!

Reto visual: tienes que ser rápido para encontrar la palabra FUEGO, ¿lo conseguirás? (Foto: Mag)

Descubre el resultado

¿Te resultó demasiado sencillo hallar la palabra FUEGO? Eso evidenciaría que posees una buena observación. No te costaría encontrar objetos ocultos. En caso fallaste o el tiempo se te agotó, no hay problema porque te enseñaré la solución en la siguiente imagen, pero sigue practicando. ¡Gracias por participar!

Reto visual: bastaba que estuvieras concentrado y encontrabas rápidamente esta palabra. (Foto: Mag)

¿Los retos visuales pueden ser usados en terapias para mejorar habilidades cognitivas?

Sí, este tipo de actividades mentales son ideales para estimular áreas claves del cerebro y mejorar funciones como la atención, percepción visual, la memoria y la resolución de conflictos. Habitualmente, los terapeutas usan estas pruebas para ayudar a sus pacientes con diversas condiciones cognitivas.

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales.