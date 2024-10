Si te encuentras en tus ratos libres y no sabes qué hacer, es momento que conozcas el nivel de tu capacidad visual de una forma entretenida. No tendrás que confiarte porque no es fácil cumplir lo que se está solicitando. Se trata de un reto que está compuesto por palabras que son repetidas: sin embargo, hay un error en la imagen. Para ello, contarás con un máximo de 8 segundos, ya que es tiempo suficiente para un buen observador en ubicarlo. Inténtalo y disfruta de estos ejercicios mentales totalmente beneficiosos.

Te comentaré que, desde hace un buen tiempo, comencé a realizar retos visuales en mi móvil. Lo sentía como una forma de entretenimiento durante mis ratos libres, pero descubrí que me ayudaban más de lo que esperaba. Pude detectar que mi capacidad de observación y mi concentración mejoraron considerablemente. En situaciones cotidianas, se me hacía fácil hallar cosas perdidas. Es verdad que empezó como un simple pasatiempo, sin embargo, se volvió mi herramienta favorita para mantener mi mente activa. ¡Sé que obtendrás la misma experiencia si te animas a jugar ahora!

Si te animas a realizar estos ejercicios desde ahora, notarás una mejora en tu habilidad para razonar visualmente, sentirás que resolverás problemas con eficacia y prestarás mayor atención a los detalles, pero eso no sería lo único, ya que los investigadores de la Universidad de Michigan concluyeron que tu inteligencia aumentaría 4 puntos si realizas estas pruebas mentales al menos 25 minutos por día. ¡No sigas esperando y diviértete!

¡Busca el error rápidamente!

Es verdad que la gran cantidad de palabras SOLO te confundirán en tu búsqueda, pero céntrate en el objetivo y te aseguro que ganarás. Recuerda, contarás con pocos segundos.

Reto visual: La concentración será clave para ganar en este desafío mental. (Foto: Mag)

Conoce la solución del reto visual

El tiempo llegó a su fin. Si te fue fácil ubicar lo solicitado, debes saber que tu vista está en buen estado, pero si fallaste, no te sientas culpable, la mayoría también le costó. Sigue practicando y te convertirás en un experto. ¡Mira la siguiente imagen!

Reto visual | Los especialistas recomiendan desarrollar este contenido diariamente. (Foto: Mag)

¿Qué otras actividades son efectivas para estimular al cerebro a parte de los retos visuales?

Una de las opciones más llamativas son los retos visuales, pero también otras opciones que mejorarán tu agudeza mental, la memoria y capacidad para resolver problemas, tales como los juegos de mesa estratégicos, rompecabezas, sudokus, leer libros, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical, realizar ejercicio o meditar desde tu casa.

