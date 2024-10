Cuando una persona está libre de sus responsabilidades, se siente aburrida y no aprovecha ese tiempo valioso. En caso no te agrade realizar ejercicio, leer un libro o hacer alguna otra actividad, estoy seguro que te encantará estos juegos mentales que te mantendrán concentrado. El reto visual que te presentaré a continuación pondrá a prueba tu agudeza visual y concentración, pues deberás encontrar una palabra distinta al resto en solo 8 segundos. No es difícil conseguir la victoria, pero tampoco te confíes. ¿Listo para intentarlo? ¡Es ahora!

Quizás te preguntes por qué te enseño este tipo de contenido y aquí te revelaré la razón. Desde hace semanas, realizo retos visuales. En realidad, lo tomaba como un entretenimiento pasajero, pero conforme pasaba el tiempo, me agradaban y me acostumbré a realizar alguno cada día. Sin embargo, pude detectar que mi capacidad de observación y mi concentración tuvieron mejorías y lo descubrí cuando se me hacía fácil hallar cosas perdidas.

Este tipo de juegos también refuerzan la salud mental de una persona, especialmente, en un menor de edad. Mientras se divierten realizando algún reto, acertijo, videojuego u otra actividad recreativa, se trabajan aspectos fundamentales como el perfeccionismo de las aptitudes motoras, cognitivas, sociales y emocionales, de acuerdo a Unicef . Es más, reducen los niveles de estrés, ayudan a procesar emociones difíciles e incrementan la confianza. ¿Aún sigues dudando?

¡Trata de superar este juego!

Es verdad que se repite muchas veces la palabra RETO y confunde a tus ojos, pero de eso consiste el juego: complicarte. Te recomiendo que te concentres y observes rápidamente. ¿Preparado?

Tu agudeza visual se activará si te animas a desarrollar este reto visual. (Foto: Mag)

Conoce la solución

¿Ya sabes en qué sitio se encuentra el objetivo o aún sigues buscando? Te comentaré que el tiempo llegó a su fin. Si ganaste o perdiste, no hay problema, mi intención era que te pongas a prueba. De todas formas, en la imagen conocerás la solución del desafío mental. ¡Gracias por participar!

Pocos fueron capaces de detectar palabra BETO en la imagen del reto visual. (Foto: Mag)

¿Por qué algunos tienen más éxito que otros al resolver retos visuales?

Eso se debe a una combinación de habilidades y experiencia obtenida al desarrollar estas pruebas. Es probable que cuenten con una mejor capacidad de atención y enfoque, su percepción visual sea superior, tienen una práctica más avanzada, su pensamiento analítico y creativo esté correcto, y posean una memora visual fuerte.

