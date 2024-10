De vez en cuando tienes que prestar atención a tu capacidad de observación, pues conforme pase el tiempo esta habilidad se deteriora. Por eso es necesario entrenarla y tengo la solución adecuada. He diseñado un reto visual donde hay una palabra que está escrita de manera diferente y debes encontrarla antes de que se culminen los 6 segundos. Si eres un buen observador, esta prueba mental será demasiado fácil para ti. Al culminar la actividad, te recomiendo que desarrolles este ejercicio matemático popular en redes sociales .

Te quiero contar que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me brindan entretenimiento durante mis ratos libres, pero eso no sería el motivo principal. En realidad, fueron capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios.

De acuerdo a Unicef, realizar continuamente estos juegos recreativos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentarlo?

¿Encontrarás rápidamente la palabra LORO?

No dispones de mucho tiempo, así que es necesario que aproveches cada segundo. Entre la gran cantidad de palabras LOBO, se esconde el vocablo LORO. Te aconsejo que te centres en detectar la letra R para tener más posibilidades de ganar. ¡Te deseo suerte!

Reto visual: En alguna parte se ubica la palabra diferente. Encuéntrala antes de que se acabe el tiempo. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

Es momento de que sepas dónde está la palabra LORO. Pocos fueron los afortunados de cumplir con el objetivo y eso se debe a que entrenan diariamente su capacidad de observación. Tienes que seguir estos pasos para que te resulte más sencillo detectar las cosas ocultas. ¡Mira con atención la imagen!

Reto visual: ¿Te resultó demasiado fácil encontrar la palabra LORO en este juego mental? (Creación: Mag)