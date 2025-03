Los conocimientos numéricos son algo que la gran mayoría aprendió en el colegio, pero no siempre aplica en el día a día. ¿Eres consciente de cuánto practicas para sacar cuentas más rápido o no fallar al realizar un pago? Con el fin de mejorar tus habilidades, hoy te traigo un reto matemático diseñado para desafiar tu capacidad intelectual y que no todos han logrado resolver correctamente antes que se acaben los 10 segundos disponibles para dar con la respuesta.

Lo que te puedo recomendar desde ya es que te enfoques en las operaciones que forman parte de la ecuación como las divisiones, sumas y restas. Esto será clave para triunfar. Y es que, aunque parece sencillo, muchos han cometido errores por no tomar decisiones correctas al momento de descifrar la cifra final.

Así no solo pondrás a prueba tu ingenio, sino que desarrollarás tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico. Y es que enfocarte en las matemáticas, según la Universidad Nacional de Asunción, da el potencial de “abrirnos caminos hacia nuevos conocimientos que nos permitan llevar nuestra humanidad y nuestra mente a otro nivel”, ya que “esta ciencia permite descubrir y explicar una enorme cantidad de fenómenos”.

Mira atentamente el reto matemático

Es momento de usar tu razonamiento y lógica para resolver rápidamente este reto. El ejercicio matemático es el siguiente: 92 - 16 ÷ 8 + 10 - 40 ÷ 8 = ?

Concéntrate y solo así lograrás triunfar en este reto matemático. (Imagen: Mag)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Aquí lo más acertado era seguir el orden de las operaciones (PEMDAS), que significa paréntesis, exponentes, multiplicación y división (de izquierda a derecha), y suma y resta (de izquierda a derecha). ¿Lograste dar con un resultado antes que se acabaran los 10 segundos? Ahora te revelo la respuesta correcta que es 95 y cómo dar con ella fácilmente.

No todos pudieron llegar al resultado correcto en menos de 10 segundos, ¿qué tal te fue?. (Imagen: Mag)

Recuerda que los retos matemáticos están diseñados para todo tipo de público, desde estudiantes de primaria hasta universitarios y buscan mejorar habilidades como el reconocimiento de patrones, la secuenciación numérica y el cálculo mental.

Para vencer en estos desafíos es importante que sigas el orden de las operaciones y uses las reglas PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Suma, Resta) o BODMAS (la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, al igual que la suma y la resta, por lo que esas operaciones deben completarse de izquierda a derecha).

Estos retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética. No pierdas la calma y recuerda que un pequeño descuido puede cambiar toda la respuesta.

