Si estas buscando un buen entretenimiento que no te quite mucho tiempo y te mantenga concentrado, entonces, es momento que desarrolles esta prueba de matemáticas . No consideres que se trata de un simple ejercicio, pues de esa manera la mayoría lo superaría sin dificultades. Lo que te espera ahora, obligará que tu cerebro razone a una velocidad única porque habrá un límite de segundos. ¿Tienes la capacidad de hallar el resultado rápidamente?

¿Sabías que hacer ejercicios de matemáticas trae muchos beneficios? Según un artículo de Euroinnova , aunque algunos puedan parecer fáciles, en realidad refuerzan el pensamiento lógico, estimulan la curiosidad, mejoran la agilidad numérica y afinan el razonamiento. ¡Nada mal para un reto matemático!

Antes de que comiences con tu participación, quiero mencionarte que los juegos mentales que te presentamos diariamente son preferidos por muchos usuarios de distintos países, especialmente de Argentina, México y España. Si quieres descubrir la razón, es momento que lo desarrolles. Es más, te presento otra opción que te interesará: descubre si posees un mal carácter eligiendo una fruta .

¿Listo para comenzar?

Este es el enunciado que necesitas desarrollar en pocos segundos: (12 - 11) 12 + 17 - 8 x 2. Para superar la dificultad, tienes que aplicar el método PEMDAS. Si lo conoces, tu victoria estará asegurada. ¡Buena suerte en tu participación!

Reto matemático: Usa tu razonamiento para resolver correctamente este ejercicio numérico. (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

Ahora, te mostraré cómo debiste desarrollar este problema. Primero, se inicia con los dígitos entre paréntesis; luego, la multiplicación; y finalmente, sumas y restas de izquierda a derecha. Siguiendo estos pasos, se obtiene como respuesta final 13. ¿Lo lograste?

Reto matemático: ¿Acertaste con la respuesta mostrada o fallaste en tu participación? (Creación: Mag)

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.