Quiero enseñarte algo novedoso y entretenido que podrás desarrollarlo en los ratos que te sientes liberado de las responsabilidades. Está relacionado a un reto visual que me encantó, pues consiste de una sopa de letras que te pide hallar una palabra. Desde mi experiencia, no fue tan fácil como creía en un principio, pues me confundía, pero logré superarlo. ¿Te atreves a probar suerte y descubrir si posees una vista increíble? Trata de vencer la dificultad en solo 10 segundos. Sé que es retador para ti, sin embargo, te comentaré que conseguirías unos interesantes beneficios. De acuerdo al artículo que leí de Reader’s Digest , desarrollar diariamente una actividad de estas o un rompecabeza, estarías ejercitando a tu cerebro, mejorarías tus habilidades cognitivas y reducirías el estrés. ¿Aún lo sigues dudando? ¡Qué esperas!

¿Ubicarás la palabra RANA?

Esta sopa de letras no te dejará que consigas la victoria tan fácil. Tu misión en esta oportunidad es encontrar la palabra RANA. Estoy seguro que te confundirás por la cantidad de letras, pero trata de concentrarte o emplear una táctica. ¿Listo para intentarlo? ¡Te deseo suerte!

Reto visual: Pese a la cantidad de letras, sí puedes hallar la palabra RANA. ¡Concéntrate! (Foto: Creación MAG)

Conoce la solución del reto visual

¡El tiempo llegó a su fin! Quizás habrá sigo agotador tener que encontrar la palabra RANA, pero de haberlo hallado, te revelaré que posees una vista increíble. En el caso de darte por vencido o se te acabaron los segundos, no te preocupes porque en la siguiente imagen te mostraré la ubicación del vocablo. ¡Presta atención!

Reto visual: Era cuestión de fijarte y concentrarte en el objetivo. ¡Sigue desarrollando estas actividades para incrementar tus conocimientos! (Foto: Creación MAG)

¿Qué otros materiales o herramientas ayudan a entrenar la percepción visual?

No solo existen retos visuales online, también existen otras opciones interesantes que mejorarán tus habilidades cognitivas. Puedes probar con juegos de rompecabezas, libros de busca y encuentra, juegos de memoria visual y actividades artísticas como dibujar o pintar.

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a MAG en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!