Tu inteligencia será puesta a prueba hoy y te indicaré que tus posibilidades de ganar son escasas. Hace unos instantes desarrollé un reto visual interesante . A primera vista, lo consideré sencillo, pues era encontrar un objeto, sin embargo, no pude creer que perdiera en menos de 8 segundos debido a que no logré superar este desafío. ¿Tú serás capaz de cumplir lo que se te solicitará en este juego? No te confíes mucho. También quiero indicarte que no solo te divertirás, sino que conseguirás una increíble experiencia que beneficiará a tus habilidades cognitivas. ¡Aprovecha esta oportunidad y despierta tu inteligencia!

Es importante mencionarte los beneficios que obtendrías si te animas a desarrollar retos visuales. Un artículo publicado por Reader’s Digest determinó que participar seguidamente de esta actividad mental o un rompecabeza estás estimulando diversas partes de tu cerebro, fomentas la interacción social e incrementas el nivel de tus habilidades cognitivas. No sería lo único, ya que también reducirías notablemente el estrés y tu estado de ánimo mejoraría. ¿Aún tienes dudas de seguir jugando?

¿Ganarás en 8 segundos?

Empieza a prepararte si pretendes salir ganador de este desafío. En la imagen, apreciarás un jardín lleno de rosas de distintos colores. Parece que se tratase de un simple cuadro, pero debo mencionarte que hay una resortera escondida entre ellas. ¿Lograrás encontrarla antes de cumplir los 8 segundos? ¡Sé que puedes, solo activa tu agudeza visual!

Reto visual: Concéntrate, pues es la única forma que superarás este reto visual. ¿Preparado para intentarlo?

Conoce la solución del reto visual

¿Listo para descubrir en qué lugar se ubicaba la resortera? Quiero felicitarte por tener ese deseo de superar la dificultad de este juego, pues así me demuestras que posees una mentalidad ganadora. Este objeto se situaba en la zona inferior derecha de la imagen (está encerrado en un cuadro). Te invito a seguir desarrollando este tipo de desafíos y serás testigo de la mejora en tus habilidades cognitivas.

Realmente, no era tan complicado como parecía. Solo tenías que estar concentrado. ¡Muchas gracias por participar!

¿Cuáles son los mejores consejos para aquellos primerizos que quieren desarrollar retos visuales?

En caso eres principiante en este tipo de juegos y quieres ganar, te recomiendo que empieces con retos simples. También es necesario que practiques regularmente, observes con calma, enfócate en los patrones, concéntrate en todo momento, entrena tu agudeza visual y, lo más importante, sé paciente.