¿Te gustaría mejorar tu memoria y habilidades cognitivas? Quizás cuando navegas por Internet encuentras lo mismo de siempre y eso te aburre, pero ahora quiero enseñarte algo fuera de lo habitual y, lo mejor de todo, te pondrá a razonar de principio a fin. Lo que te presentaré hoy es un reto visual que a mí me fascinó porque me obligó a concentrarme si pretendía ganar. Pese a mis esfuerzos, te comentaré que no gané; sin embargo, tu resultado puede ser distinto si te animas a intentarlo. No lo veas como un simple entretenimiento, pues conseguirías interesantes beneficios. Basándome en un estudio realizado por Reader’s Digest , estos ejercicios mentales son capaces de estimular tu cerebro, incrementar tu nivel de comunicación y reducir las preocupaciones diarias que posees. ¡Así que no desaproveches la oportunidad y demuestra de qué estás hecho!

¿En qué consiste el juego mental?

En la imagen que observas, apreciaste un dormitorio donde hay diversos objetos y parece un caos total. Pese a esto, no te enseño este gráfico para que solo lo mires, pues hay una pelota de tenis que está escondida y tú deberás hallarlo en un máximo de 10 segundos. ¿Te sientes preparado? ¡Confío en ti!

Reto visual: No es fácil encontrar la pelota de tenis. Recuerda, es una de color verde. (Foto: Composición Freepik / MAG)

Conoce la solución del reto visual

¿Lograste descubrir en qué sitio se ubica la pelota de tenis? No era sencillo hallar ese objeto porque su tamaño era pequeño. De todas formas, te enseñaré la solución de la prueba en el gráfico. Sea el resultado conseguido, te felicito por haberlo intentado. ¡Sigue así!

Reto visual: El único método para superar este complicado juego era fijarse atentamente en la imagen. ¡Muchas gracias! (Foto: Composición Freepik / MAG)

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los participantes al realizar retos visuales?

Cuando uno desarrolla un reto visual, existen dos situaciones: ganar o fallar. Es normal que los participantes fallen, pero eso se debe a una serie de factores que hoy te los revelaré:

No dedican suficiente atención al detalle.

Sentirse apresurados por el tiempo.

Interpretan mal el reto.

Se confían demasiado en los desafíos.

No practican de manera continua.

