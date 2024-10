Si estás en búsqueda de entretenimiento educativo durante tu paso por las redes sociales o Internet, entonces, es tu día de suerte porque conocerás una actividad que retará tu capacidad de observación. El ejercicio de hoy no será tan fácil como crees, ya que contarás con un máximo de 8 segundos para cumplir el objetivo y muchos participantes fallaron en su primer intento. ¿Te sientes listo para superar dicha complejidad? Descubre de qué trata esta prueba en las siguientes líneas, pero antes de ello, quiero recomendarte un reto visual donde deberás encontrar un perro entre diversos pandas antes de que el cronometro llegue a cero .

El juego mental que desarrollas ahora mismo tratará de desafiar tu capacidad de percepción. Este varía su dificultad dependiendo del nivel de detalle, la cantidad de distractores o la complejidad. También se le considera una herramienta valiosa que estimula el cerebro y otorga otros beneficios cognitivos comprobados. Si realizas continuamente esta actividad, tu agudeza y atención mejora considerablemente. Es más, se incrementa tu memoria visual y la velocidad de la información que procesas.

En el aspecto emocional, son necesarios porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación. ¿Aún sigues dudando en realizar retos visuales?

Es momento de que juegues

Como mirarás en la imagen, aprecias que se repite muchas veces la palabra ‘CASA’, pero hay una que se diferencia al resto y es ‘CAZA’. Tú deberás hallarla rápidamente sin que el tiempo llegue a su fin. Concéntrate y activa tu agudeza visual para ganar. ¿Preparado?

Reto visual: Mira atentamente el gráfico para hallar la palabra oculta. No será fácil, pero confía en tus habilidades. (Foto: Mag)

Conoce la solución del reto

Los segundos terminaron. Si te resultó demasiado sencillo, te comentaré que presentas una buena capacidad ocular y te será fácil buscar cualquier objeto perdido; no obstante, si fallaste o no te alcanzó el tiempo, no hay problema porque conocerás la solución en la siguiente imagen. ¡Presta atención!

Reto visual: Fíjate en la imagen y conocerás en qué sitio se ubicaba la palabra 'CAZA'. (Foto: Mag)

