¿Siempre te ha gustado lo complicado porque así descubres en qué nivel se encuentra tu resiliencia y mentalidad ganadora? Me parece increíble que tengas ese pensamiento, pero te indicaré que en esta oportunidad es alta la probabilidad de que seas vencido. El reto visual que realizarás a continuación ha causado muchas derrotas, provocando que los antiguos participantes lo califiquen como “casi imposible”. De mi parte, también tengo la misma idea, pues sí presenta una complejidad elevada; sin embargo, logré superarlo con dedicación y persistencia. ¿Te animas a probar suerte? No sientas temor, pues lo peor sería no haberlo intentado. ¡Cree en ti!

¿Ganarás en 15 segundos?

Esta prueba te dejará pensando más de lo habitual. En la imagen estás apreciando un hermoso reloj cuyos números están en romanos. Parece que no hubiera nada fuera de lo común, pero quiero comentarte que existe un error y tu deber será decirme cuál. ¿Quizás está en la correa de cuero, en las manecillas o en otra parte? ¡Solo tienes 15 segundos para detectarlo!

Reto visual: Tienes que mirar fijamente el reloj porque presenta un error que pocas personas lo detectan. (Crédito: bioguia)

Conoce la solución del reto visual

¿Fuiste capaz de encontrar el error? Como te comenté en un principio, solo contados tuvieron la dicha de hallar lo diferente en este reloj. En caso de no lograrlo en el tiempo estimado, de todas formas, te revelaré la solución y quedarás más que impresionado porque era más que evidente. ¡Presta atención!

El error se encuentra el número 9 y 11 que está en romanos, pues ambos no están en sus posiciones correctas. ¿Te diste cuenta? (Crédito: bioguia)

Te quiero contar que diversos expertos en neurociencia y psicología recomiendan realizar retos visuales porque brindan beneficios cognitivos. De resolver continuamente estas actividades, se incrementaría tu capacidad de atención, mejora la percepción visual, promoverás el pensamiento analítico y creativo, y finalmente estimula la memoria a corto y largo plazo. Con esta información, te aconsejo que te animes a desarrollar una vez por día. ¡Me lo agradecerás!

En caso te haya gustado este reto visual de hoy, podrás encontrar más alternativas que desafíen tus capacidades visuales si ingresas ahora mismo a Mag.elcomercio.pe en la sección de Virales. En este sitio web no solo encontrarás actividades recreativas que te brindarán momentos de entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo. ¡Muchas gracias por compartir este momento de diversión conmigo!

¿Qué estrategias aplicar para desarrollar rápido un reto visual?

Si te cuesta resolver rápidamente uno de estos juegos, es necesario que realices una combinación de práctica, técnicas cognitivas y mejorar tus habilidades visuales. Te aconsejo que entrenes tu percepción visual, enfócate en los detalles, concéntrate y mejores tu memoria visual.